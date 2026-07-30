«Для рынка недвижимости это будет почти как укол адреналина» 30.07.2026, 9:19

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Эксперт анонсировал «суперновость» для белорусов.

Эксперт по рынку недвижимости Николай Тукин сообщил инсайд, что «Беларусбанк» в августе может ввести кредит на покупку жилья у застройщиков под 1% годовых в первые 24 месяца. «Зеркало» спросило у банка, введет ли он такое новшество.

«Суперновость для рынка недвижимости. Судя по инсайдам, «Беларусбанк» в августе выкатит на рынок новый кредитный продукт, по которому покупатели жилья на первичном рынке у застройщиков смогут получать кредиты под 1% на первые два года. Дальше, насколько я понимаю, будет другая ставка — вроде бы 15%», — сообщил Николай Тукин.

По его словам, «это такой партнерский кредит».

«Честно говоря, условия выглядят просто невероятными. Я вообще никогда не думал, что доживу до того момента, когда любой желающий сможет пойти в банк и взять кредит под 1%, — добавил аналитик. — Новость, конечно, очень позитивная. Мне кажется, застройщики быстро разгребут все свои запасы непроданных квартир. Хотя многие из них, наверное, не удержатся и начнут потихоньку поднимать цены».

Он считает, что «для рынка недвижимости это будет почти как укол адреналина».

«А вот вторичный рынок, конечно, может пострадать. Часть покупателей переключится с вторички на новостройки. Но, как мне кажется, первичный рынок это заслужил — его действительно нужно спасать. Последнее время у застройщиков дела идут не очень хорошо, — отметил Николай Тукин. — Как вы думаете, застройщики поднимут цены или нет?»

Что (не) говорят в банке

Журналист «Зеркала» как клиент обратился в «Беларусбанк» с вопросом, действительно ли он планирует ввести такой кредит на недвижимость.

«На текущий момент такая информация в контакт-центр не поступала», — ответил сотрудник банка и посоветовал ознакомиться с актуальными займами на жилье на сайте финансового учреждения. Анонсированного кредита среди них нет. Одно из самых выгодных предложений — с процентной ставкой на льготный период от 3,25% в зависимости от выбранной партнерской программы.

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