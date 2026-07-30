Дебютировал самый дешевый электрокроссовер Mercedes 3 30.07.2026, 9:49

1,826

Автомобиль представили в Варшаве.

В Варшаве представили новый Mercedes-Benz GLA 2027. Компактный кроссовер дебютировал в электрической версии, однако сохранит и двигатели внутреннего сгорания.

Новый Mercedes GLA третьего поколения — одна из 40 новых моделей, которые готовятся к 140-летию Mercedes-Benz. Его можно заказать в Германии уже с 30 июля. Цена Mercedes GLA начинается с 40 840 евро, то есть это самый дешевый электрокроссовер марки. Об автомобиле рассказали на сайте немецкого производителя.

Дизайн Mercedes GLA 2027

Кроссовер Mercedes GLA сохраняет привычный стиль с плавными очертаниями кузова и изогнутой крышей. Вместе с тем передняя часть теперь выполнена в стиле старшего кроссовера Mercedes GLC — появилась широкая решетка радиатора с диодной подсветкой. Раскосые фары и крупные фонари украшены эмблемами Mercedes-Benz, а дверные ручки стали выдвижными.

Кроссовер дебютировал в электрической версии

В основе модели лежит современная платформа ММА. Кроссовер немного увеличился в размерах по сравнению с предшественником.

Размеры Mercedes GLA 2027:

длина — 4565 мм;

ширина — 1873 мм;

высота — 1604 мм;

колесная база — 2790 мм.

Салон и комплектация Mercedes GLA 2027

Дизайн салона Mercedes GLA был кардинально изменен в соответствии с современным стилем марки. На всю ширину приборной панели установлен огромный трехсекционный экран Hyperscreen. Мультимедийная система MBUX дополнена искусственным интеллектом, а навигация основана на Google Maps. На экране можно смотреть фильмы или спортивные трансляции. Кроме того, улучшено качество отделки и усилена шумоизоляция.

На передней панели установлен большой трехсекционный экран

Новый Mercedes GLA 2027 стал более просторным, а объём его багажника увеличился до 410 л в стандартной конфигурации и до 1400 л — при сложенных задних сиденьях. Также в электромобиле есть 107-литровый отсек в передней части.

Стандартной комплектацией для GLA является панорамная крыша с регулируемой степенью тонирования, подсвечиваемая логотипами Mercedes-Benz. Также для этой модели предлагают колесные диски диаметром до 20 дюймов, парковочный автопилот, камеры кругового обзора, 850-ваттную акустическую систему Burmester, адаптивные амортизаторы и усовершенствованную систему полуавтономного вождения.

Электромобиль Mercedes GLA дебютировал в трёх модификациях:

GLA 200 electric — один двигатель, задний привод, 225 к. с. и 335 Н∙м, аккумулятор на 58 кВт∙ч, разгон до 100 км/ч за 8,1 с, максимальная скорость 210 км/ч, запас хода до 447 км;

GLA 250+ electric — один двигатель, задний привод, 272 к. с. и 335 Н∙м, аккумулятор на 85 кВт∙ч, разгон до 100 км/ч за 7,3 с, максимальная скорость 210 км/ч, запас хода до 657 км;

GLA 350 4Matic electric — два двигателя, полный привод, 354 к. с. и 515 Н∙м, аккумулятор на 85 кВт∙ч, разгон до 100 км/ч за 5,4 с, максимальная скорость 210 км/ч, запас хода до 643 км.

800-вольтная архитектура обеспечивает сверхбыструю зарядку мощностью 320 кВт: запас хода можно увеличить на 270 км за 10 минут, а зарядиться до 80% — за 22 минуты. Кроме того, есть функция внешнего аккумулятора — можно питать дом от автомобиля.

В 2027 году линейку пополнят электрическая версия Mercedes GLA с аккумулятором емкостью 71 кВт∙ч и две гибридные версии с 1,5-литровым турбодвигателем и электродвигателем. Гибрид также можно будет выбрать с полным приводом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com