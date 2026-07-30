Китайский Geely Atlas Pro сгнил после трех белорусских зим

Китайский Geely Atlas Pro сгнил после трех белорусских зим3
- 30.07.2026, 10:17
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Видеофакт.
Витебская мастерская показала на видео, в каком состоянии оказался китайский паркетник Geely всего через несколько лет эксплуатации в белорусском климате.
Речь идёт о Geely Atlas Pro 2022 года выпуска с пробегом 95 тысяч километров. Хотя кроссовер пережил всего три зимы, его днище уже покрыто многочисленными очагами коррозии.
«А снизу тут всё — уже труба, куча ржавчины. Из стыков металла идёт ржавчина, всё шелушится, плюс в скрытых полостях ситуация такая же», — комментирует мастер, демонстрируя масштаб проблемы на машине, которой всего четыре года.
На видео заметно, что на днище практически не осталось ни одного элемента, который бы не тронула ржавчина. Досталось и балкам, и другим элементам кузова — коррозия добралась до лонжеронов и усилителей. Причём помимо участков с уже явно разъеденным металлом, на кузове хватает мест, где лакокрасочное покрытие отвалилось совсем недавно, обнажив голый металл.
Отдельное беспокойство мастера вызывает то, что коррозия концентрируется в первую очередь в местах креплений — а это особенно опасно на перспективу, если металл в этих зонах продолжит разъедать ржавчина.