«Буданов посылает Лукашенко сигнал» 2 30.07.2026, 10:26

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Кирилл Буданов

Фото: ТСН

Украина не собирается договариваться с диктатором.

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в Офис генерального прокурора с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко.

В письме говорится, что это ответ на обращение «Форума демократических сил Беларуси». В мае организация направила Зеленскому письмо с призывом добиться привлечения Лукашенко к ответственности за «военные преступления, геноцид и государственный террор».

О чём свидетельствует такой шаг Офиса президента Украины? «Солидарность» спросила об этом у украинского политолога Евгения Магды.

— С приходом на пост руководителя Офиса президента Кирилла Буданова украинская политика в отношении Беларуси стала значительно более активной. И, думаю, в этом нет ничего удивительного, ведь Буданов — бывший руководитель Главного управления разведки. У него есть собственное видение того, как развивать отношения с соагрессором России, — говорит политолог.

— Почему именно Офис президента выступает инициатором возбуждения уголовного дела? Об этом лучше спрашивать у них. Но я понимаю, что у Лукашенко достаточно оснований, чтобы быть фигурантом уголовных дел в Украине. Другой вопрос в том, что возбуждённое уголовное дело свидетельствует: Украина не собирается договариваться с Лукашенко, в том числе насчёт его участия в процессе восстановления Украины после завершения или приостановки боевых действий. Она не будет его как-либо поддерживать.

С другой стороны, это сигнал о том, что Лукашенко остаётся в поле зрения Украины. Это значит, с ним играют в игру: «Ты знаешь, что мы знаем, что ты знаешь». И играют в неё, стремясь продемонстрировать, что есть рычаги давления, есть рычаги влияния. И Лукашенко стоит переосмыслить свою политику.

Здесь есть ещё один интересный момент. В международном праве, в принципе, не принято вводить санкции или возбуждать уголовные дела против руководителей других государств и министров иностранных дел. По крайней мере, такая практика существует, хотя она и не является обязательной во всех случаях.

И если Лукашенко становится объектом уголовных дел, то Киев посылает сигнал, что не считает его легитимным президентом. Просто говорит об этом не напрямую.

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