Полковник ВСУ рассказал, ждать ли ударов по складам Wildberries в Беларуси 30.07.2026, 10:34

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Роман Свитан

Киев нащупал болевую точку экономики РФ.

ВСУ продолжают наносить успешные удары по складам Wildberries. Возможное банкротство компании может тяжело ударить по экономике России и привести к серьезным социальным последствиям.

Появляется информация, что Wildberries переносит свои склады в Казахстан. При этом объекты компании уже работают в Беларуси и обслуживают российских покупателей. Могут ли удары затронуть и эти склады?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— В Казахстане это вряд ли произойдет. Здесь дело не в Wildberries как таковом. Главное — способность определенных компаний снабжать российскую армию. Если они разбегутся по разным странам и их площадки будут находиться где-нибудь в Антарктиде, откуда снабжать армию будет крайне сложно, то нет смысла за ними туда гоняться. Это первый момент.

Второе: удар по Wildberries — это прежде всего удар по финансовой системе. Конечно, страдает и экономика. Она получает как минимум 20% в виде налога на добавленную стоимость. Но основной удар приходится именно по финансовой системе. Через Wildberries проходят миллионы россиян. Клиентами компании являются около 50–60 миллионов человек. Все они так или иначе связаны и с банковской системой, в том числе с ВТБ.

Поэтому это удар не только по экономике, но и по финансам. Это грамотный подход со стороны Украины, когда одна атака наносит ущерб сразу по трем направлениям: финансовой системе, экономике и военной логистике.

Удары будут продолжаться, но, думаю, только на территории России. Вряд ли они будут нанесены по территории Беларуси или Казахстана. На данный момент эти страны открыто не вступили в войну против Украины. По крайней мере, официально они не подтвердили свое участие.

Думаю, если там и произойдут какие-то атаки, то не под украинским флагом, то белорусские партизаны, например, также могут уничтожить склады Wildberries в Беларуси, если эти объекты помогают России.

Такая же ситуация возможна и в Казахстане. Если там существует сопротивление российскому проникновению в экономическую, финансовую и политическую жизнь страны, его участники теоретически могут нанести подобные удары. Мы вряд мы будем против, если кто-то нам поможет. Но сами не станем этого делать до тех пор, пока не будет официально объявлено или доказано участие этих стран в обеспечении России военной техникой и амуницией.

— Удары по логистическим центрам Wildberries показали, насколько болезненными могут быть атаки на ключевые элементы экономики РФ. Какие еще цели могут выбрать ВСУ для ее ослабления?

— ВСУ будут наносить удары по российской энергетике. Продолжатся атаки на нефтехимическую отрасль. Речь идет о нефтепереработке, перевалке нефти и нефтехимических предприятиях.

Следующим направлением станет энергетика, в том числе электростанции. Возможно, это произойдет несколько позже к августу-сентябрю.

Это также станет серьезным ударом по российской экономике, поскольку от энергетики зависит очень многое. Особенно уязвимы отрасли, критически зависящие от постоянных поставок электроэнергии. Например, металлургия. Как остановить металлургию? Лишить ее электроэнергии. Это также может стать одним из направлений дальнейших ударов.

Таким образом, потенциальными целями могут стать объекты энергетики и металлургии: металлургические комбинаты, электростанции и электроподстанции разного уровня.

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