Появилось видео падения ракеты в Польше 1 30.07.2026, 10:46

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иллюстративное фото

На записи слышен мощный взрыв.

Польский информационный портал bilgoraj.com.pl опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент падения объекта, который ночью 30 июля нарушил воздушное пространство Польши и упал на территории Люблинского воеводства.

Запись сделана камерой, установленной в одном из домов в гмине Туробин, примерно в 8 км от Тарнавы-Колонии, где в результате падения объекта образовалась воронка.

На видео слышен мощный взрыв. Часы на камере показывают, что объект упал в 3:45 утра (4:45 по минскомуому времени).

Напомним, как ранее писал сайт Charter97.org, во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши и упала в Люблинском воеводстве. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Дональд Туск созвал координационную группу.

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