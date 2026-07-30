Появилось видео падения ракеты в Польше

Появилось видео падения ракеты в Польше1
- 30.07.2026, 10:46
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На записи слышен мощный взрыв.
Польский информационный портал bilgoraj.com.pl опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент падения объекта, который ночью 30 июля нарушил воздушное пространство Польши и упал на территории Люблинского воеводства.
Запись сделана камерой, установленной в одном из домов в гмине Туробин, примерно в 8 км от Тарнавы-Колонии, где в результате падения объекта образовалась воронка.
На видео слышен мощный взрыв. Часы на камере показывают, что объект упал в 3:45 утра (4:45 по минскомуому времени).
Напомним, как ранее писал сайт Charter97.org, во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши и упала в Люблинском воеводстве. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Дональд Туск созвал координационную группу.