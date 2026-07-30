«Родители заранее копят деньги на учебу детей в Европе» 30.07.2026, 11:20

Отъезд белорусской молодежи приобрел массовый характер.

Белорусские вузы столкнулись с резким сокращением числа абитуриентов и массовыми недоборами. Свободные места остаются даже в медицинских и некогда престижных технических университетах.

Куда исчезли выпускники школ и чем объясняется резкое сокращение числа абитуриентов?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал координаторому гражданской кампании «Европейская Беларусь» и отцу двоих детей Андрею Шарендо:

— Важно сказать, что в этом и прошлом году число выпускников 11-х классов не уменьшилось, а, наоборот, выросло. Никакой заслуги режима Лукашенко в этом нет. Рождаемость в Беларуси после Второй мировой войны меняется волнами.

Сейчас школу заканчивают дети родителей моего поколения, то есть людей, которые родились в 1980-е годы. В то время в Беларуси наблюдался пик рождаемости, и теперь дети этого поколения поступают в вузы. Ответ на вопрос, куда потом исчезают абитуриенты, очевиден. Родители и дети заранее начинают искать места в зарубежных вузах. Я живу в Польше и вижу это собственными глазами. В городе, где я сейчас нахожусь, есть два вуза. Примерно четверть их студентов составляют белорусы.

Я разговариваю со своими ровесниками, чьи дети сейчас заканчивают школу. Многие из них начинают за несколько лет копить деньги, чтобы дать детям образование в Европе.

Это уже приобрело массовый характер. Каждый год десятки тысяч белорусских детей уезжают учиться за границу, потому что их родители не видят для них будущего при режиме Лукашенко.

Режим пытается противостоять этому какими-то непонятными способами. Последняя кампания против Европейского гуманитарного университета, который находится в Вильнюсе, также является неуклюжей попыткой остановить отток белорусской молодежи.

Но результат, уверен, будет обратным. С каждым годом все больше белорусских детей будут вынуждены уезжать за границу и поступать в действительно качественные вузы, чтобы строить свое будущее вне Беларуси.

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