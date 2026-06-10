ЕГУ объявил о поддержке студентов, преподавателей и их семей

ЕГУ объявил о поддержке студентов, преподавателей и их семей1
- 10.06.2026, 12:07
Система реагирования действует в трех направлениях.
Европейский гуманитарный университет объявил о том, что расширяет меры поддержки студентов, преподавателей и их семей после того, как белорусские власти признали ВУЗ «экстремистской организацией».
В заявлении учреждения говорится, что администрации известно о случаях обысков, допросов и запугиваний людей, связанных с ЕГУ. В ответ ВУЗ, стремясь обеспечить безопасность и создать условия для учебы и профессиональной деятельности белорусов, «активизировал взаимодействие с госучреждениями Литвы, международными партнерами, диппредставительствами и организациями гражданского общества».
Система реагирования действует в трех направлениях:
обеспечить непрерывность образовательного процесса;
оказать практической помощи пострадавшим участникам университетского сообщества;
укрепить долгосрочную устойчивость и безопасность ЕГУ.
Для этого университет уже упростил административные процедуры, связанные с учебой, подготовил возможности для размещения студентов, если им потребуется переезд в Литву, создал дополнительные механизма консультирования.
В ЕГУ сообщили, что также сотрудничают с госструктурами и дипломатическими представительствами по вопросам виз, видов на жительство, способов помощи тем, кому может потребоваться выезд из Беларуси.
Дополнительно расширен доступ к юридической помощи (с участием независимых экспертов в области прав человека) и психологической поддержки, усилены меры кибербезопасности и защиты данных.
Ректор ЕГУ Вилюс Шадаускас подчеркнул: благополучие и безопасность студентов, преподавателей, сотрудников университета и их семей являются «безусловным приоритетом».
Также он заявил, что университет сохраняет приверженность академической свободе, качественному образованию и научным исследованиям.
И несмотря на внешнее давление, добавил Шадаускас, ЕГУ «продолжает выполнять свою миссию при поддержке международных партнеров, литовских властей и академического сообщества».
Напомним, власти РБ в апреле 2026 года признали Европейский гуманитарный университет и его структурные подразделения «экстремистской организацией». Около 100 человек отчислились вскоре после этого.