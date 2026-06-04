В Беларуси идут обыски по «делу ЕГУ»2
- 4.06.2026, 17:27
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Родителям студентов угрожают.
Более 30 обысков по всей стране провели силовики в рамках «дела ЕГУ», пишут правозащитники «Вясны».
Речь идет про выпускников, студентов и других людей, связанных с университетом, а также у их родственников. Им угрожают уголовным преследованием, если студент не отчислится из вуза.
«Родителей вынуждают связываться с детьми, которые учатся в ЕГУ и живут в Литве, чтобы те отчислились и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дней на отчисление из университета. Силовики прямо заявляют: если их дети не покинут ЕГУ, то по уголовному делу будут задержаны сами родители. Известно, что некоторые родственники студентов уже задержаны», — пишут правозащитники.