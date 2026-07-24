«Спасибо» Путину за это… 1 Александр Адельфинский

24.07.2026, 12:33

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фото: ap

Украина – героический пример и окно возможностей.

Кто жил в советское время, помнит ироничное: «Весна пришла, настало лето – спасибо партии за это!»

В процессе длящегося разгрома российских логистических центров и прочих объектов, впору осовременить строки:

Опять горит Россия где-то –

Благодари рашизм за это!

Некорректно смешивать самозащиту украинцев от российской агрессии с понятием излишней жестокости, россиянам надо говорить «спасибо» только российской хунте: вторглась – Россия, обороняется – Украина, это – не заболтать никакими текущими доводами и рассуждениями.

Говоря предметно по объектам, содержащим милитаристскую «начинку», не секрет, что дурная традиция идет из СССР, там склады хранили все, что может потребоваться армии, согласно принципу неразделимости гражданской жизни и армейских нужд. И Сталину, и Хрущеву, и «дорогому Леониду Ильичу», если вне лозунгов, было плевать на то, что рядовой человек «подставлен» властью под разные риски постоянно: для такого государства «вечный бой» был способом существования.

Но дело сегодня даже не в дурной преемственности и не в том, что человеческая жизнь принципиально рассматривается империей в качестве топлива бесконечной войны. Дело в том, что реакция населения на происходящее сейчас в России остается, увы, поверхностной и в «зоне прямой видимости», мол, снова ударили «они», а кто теперь будет компенсировать, и «где деньги, Зин?»... – притом лишь слабо вызревает мысленная связь с многолетней агрессией собственного государства.

Именно в логической сцепке – «вторжение плюс последствия» – ситуация массово не осмыслена, а если брать максимум человеколюбия, то речь идет о некоей «войне вообще», как если бы обе стороны вторглись друг в друга взаимно, одновременно, словно по общему на двоих футбольному свистку.

За нечастым исключением, пока что высшая по уму сейчас оценка ситуации – это «зачем нам вся эта война», словно она однажды «на праздник к нам пришла», как «в лесу родилась елочка», этак «сама по себе», подобно «Крымнашу», который вдруг – раз – и как-то сам собой «вернулся в родную гавань», ни с того ни с сего «присоединился». Как говорится, «а что случилось?!»

Взгляд народа пока что лишь, отметим образно, устремлен под ноги либо на уровне глаз – и не выше, без адекватного осмысления взаимосвязей. Это взгляд не граждан, а населения, которое веками воспитывалось в качестве объекта имперского самодурства. Бессубъектность россиян – та самая беда, которая приносит горе им самим и всем, на кого россияне нападали и нападают, даже не осмысляя того, что экспансия системно идет с российской стороны!

Проблема в том, что бессубъектность, по сути, возносится имперской идеологией в число достоинств и преимуществ: сказано напасть, значит, нападем и соврем, будто напали на нас, или же скажем, что «оно само как-то произошло». Бред, но ведь рассуждают, увы, так. Со стороны глядя, это выглядит массовым помешательством, когда очевидность собственной агрессии отвергается, и, дескать, кругом «надули» и «всю историю нас обижали».

Если когда-либо россияне осмыслят зарвавшихся упырей на верховном троне в качестве первейших вражин, которых необходимо свергнуть или хотя бы саботировать реализацию их «хотелок», тогда можно будет говорить и о зарождении субъектности, и о хоть какой-то готовности стать не просто статистическими единицами, но народом из граждан с самосознанием.

Примером высокого гражданского самосознания является как раз обороняющаяся Украина. Потому рашизм и выбрал ее для вторжения, ибо хунта боится потерять рабов-россиян, если они поймут, что можно жить не под гнетом очередного царя, а выходить на Майдан, выражать волю, проводить выборы, менять правительство – и это есть возможность, шанс вырваться из-под гнета рашизма.

Украина – героический пример россиянам и возможность освободиться от «скреп» имперского рашизма. Слава Украине!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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