В Минске продают немецкий пассажирский вагон 2 24.07.2026, 13:04

Фото: «ИПМ-Консалт оценка»

Объект стоит прямо на путях станции Минск-Пассажирский.

На электронные торги на площадке «ИПМ-Консалт оценка» выставили необычный лот — подержанный пассажирский вагон немецкого производства Gorlitz типа Ammendorf (модель 47К), который переделали в вагон-салон, заметил сайт office life.

Объект 1991 года выпуска стоит в Минске прямо на путях станции Минск-Пассажирский возле Привокзальной площади. Его стартовая цена составляет 750 тыс. рублей. Чтобы ввязаться в торги, потенциальным участникам придется внести задаток в размере 37,5 тыс. рублей, а шаг самого аукциона составит те же 37,5 тыс. рублей от текущей цены.

Будущему владельцу стоит учесть: исправность узлов и техники никто не проверял, а увозить вагон со станции придется за свой счет.

Фото: «ИПМ-Консалт оценка»

Электронные торги пройдут 28 июля. Подать заявку на участие можно до 17:00 27 июля. На то, чтобы забрать покупку и подписать договор, победителю дадут 10 рабочих дней, а рассчитаться нужно за пять дней после подписания документов.

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