Польскую партию «Право и cправедливость» покидает 30 депутатов 24.07.2026, 13:58

От крупнейшей оппозиционной партии отделилась группа во главе с экс-премьером.

Крупнейшую оппозиционную партию Польши «Право и справедливость» покинуло более 30 депутатов. Об этом сегодня официально объявил глава партии Ярослав Качиньский

«Более 30, точно еще неизвестно, но уже можно сказать, более 30, исходя из точных решений, члены нашей партии подали в отставку. Поэтому на следующей неделе во вторник состоится заседание Политического комитета, который признает этот факт», — цитирует его «Rzeczpospolita».

В ночь с 23 на 24 июля истек срок ультиматума, который руководство ПиС предъявило экс-премьеру Матеушу Моравецкому и членам созданного им объединения «Развитие Плюс». 15 июля Политический комитет ПиС принял постановление, потребовав от всех парламентариев партии подписать заявление об обязательстве прекратить деятельность в этом объединении под угрозой исключения из партии. Объединение Моравецкого считается более умеренным, в ПиС существует и более правое крыло, которое поддерживает официального кандидата на пост премьера на будущих выборах Пшемыслава Чарнека.

17 июля члены объединения Моравецкого в письме на имя председателя ПиС Ярослава Качиньского подчеркнули, что их цель — единство партии и возвращение групп избирателей, отошедших от партии в последние годы. Письмо подписали 45 политиков ПиС — депутаты Сейма, сенаторы и европарламентарии. В тот же день состоялась встреча Качиньского с Моравецким, которая, впрочем, не привела к разрешению ситуации. Представитель партии тогда заявил, что решение о требовании выйти из объединений остается в силе.

23 июля состоялась встреча Матеуша Моравецкого с Ярославом Качиньским. В ходе встречи Моравецкий, по имеющимся данным, предложил компромисс — в частности, готовность самому уйти с поста вице-председателя ПиС, однако выдвинутые им 21 требование, по всей видимости, приняты не были. Моравецкий отказался подписывать заявление, которого руководство партии требовало от парламентариев ПиС. При этом само заявление подписал Ярослав Качиньский.

Сегодня ожидается заявление Матеуша Моравецкого. Возможно, он объявит о создании собственной партии.

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