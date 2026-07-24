Последний шанс Путина: Сикорский раскрыл замысел Кремля 1 24.07.2026, 11:45

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Радослав Сикорский

Глава МИД Польши обратил внимание на несколько моментов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что зима 2026–2027 годов может стать последней надеждой российского диктатора Владимира Путина сломать Украину, поскольку ресурсы РФ постепенно истощаются. Одновременно он подчеркнул, что именно Кремль десятилетиями пытается поссорить поляков с украинцами, используя это противостояние в собственных геополитических интересах, сообщает TVP Info.

Сикорский подчеркнул, что врагом для обеих стран является именно Москва, а не Варшава для Киева или наоборот. Он обратился к историческому опыту, когда Россия веками разыгрывала карту национальной вражды в своих интересах.

«Каждый раз в истории, начиная с XVII века, российская агентура натравливала нас на украинцев. Мы не можем быть геополитическими простаками и не понимать этой логики», - сказал министр.

Предупреждение о провокациях против НАТО

Помимо исторического контекста, Сикорский обратил внимание на текущие риски безопасности для стран Североатлантического альянса. По его словам, Кремль не исключает гибридных операций против государств НАТО, включая Польшу, однако публичное озвучивание таких сценариев само по себе снижает вероятность их реализации.

Встреча Рубио и Лаврова не дала шансов на соглашение

Отдельно министр прокомментировал встречу госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, отметив ее короткую продолжительность и ограниченные результаты.

«В конце концов, я не вижу возможностей для сотрудничества, поскольку Путин должен был бы снизить уровень своих амбиций в отношении захвата Украины. Он должен был бы осознать, что эта война была преступной ошибкой. Но, вероятно, этого не произойдет», - заявил польский министр.

Россия распродает золотой резерв

Сикорский прокомментровал экономическое состояние России, указав на конкретные цифры продажи золотых резервов страны. За первые два квартала этого года Москва реализовала 44 тонны золота, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Эти данные, по мнению главы польской дипломатии, подтверждают, что финансовый запас прочности Кремля сокращается быстрее, чем кажется.

«Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломать Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне», - резюмировал Сикорский.

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