Премьер Латвии заявил об увеличении давления с территории Беларуси 2 24.07.2026, 12:00

Андрис Кулбергс

За атаками нелегалов стоит Путин.

В эксклюзивном интервью программе Europe Today премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за недавним ростом числа нелегалов на границе с Беларусью стоит окружение Путина. Задача Кремля — отвлечь внимание общества от военного проигрыша в Украине, пишет сайт телеканала Euronews.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Euronews, что Россия и Беларусь усиливают гибридную войну против балтийского государства, поскольку президенту Путину нужно отвлечь внимание от потерь на поле боя в Украине.

Поводом для подобных оценок стали сигналы от латвийских пограничников. За один день на прошлой неделе они зафиксировали сразу 111 попыток незаконного пересечения со стороны Беларуси. Для сравнения, в соседней Литве, граница которой с Беларусью почти в четыре раза длиннее, за тот же период зарегистрировали лишь две подобные попытки. При этом большинство задержанных, отметил Кулбергс — это молодые мужчины с криминальным прошлым.

«Нас проверяют, — заявил он в утренней программе Europe Today. — Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей в Литве, Эстонии, Финляндии или Польше. Это гибридная угроза, военная угроза. Россия действует именно так», — добавил он.

С 2021 года Лукашенко заманивает мигрантов из Ближнего Востока и Африки, затем их автобусами доставляют к границе с Польшей и странами Балтии. Многие страны в ответ укрепили свою пограничную оборону, в том числе возводя ограждения.

В среду вооруженные силы Латвии сообщили, что произвели предупредительный выстрел и применили слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся перейти границу со стороны Беларуси.

Отвечая на вопрос, почему Россия и Беларусь могли выбрать целью именно его страну, Кулбергс ответил: «Потому что Путин проигрывает в Украине, все просто. Ему нужно переключить внимание на что-то другое».

По сообщениям, кризис на границе побудил некоторых политиков в соседней Литве задуматься о введении пограничного контроля с Латвией, чтобы предотвратить вторичную миграцию, однако такую перспективу решительно отвергают президенты обеих стран. Объем вторичной миграции в Литву резко вырос после того, как Латвия стала мишенью для новых потоков мигрантов.

Акция против Риги совпала с началом кампании по подготовке к парламентским выборам в Латвии в октябре, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе.

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