Прощание с Юрием Хащеватским пройдет сегодня 24.07.2026, 13:15

Юрий Хащеватский

В 14.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12 в Минске.

Прощание с известным белорусским кинорежиссёром Юрием Хащеватским состоится 24 июля в 14.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12 в Минске.

О смерти Юрия Хащеватского стало известно вчера. Известному кинорежиссёру, сценаристу и общественно-политическому деятелю было 78 лет.

Юрий Хащеватский родился 18 октября 1947 года в Одессе. После получения дипломов сначала Одесского техинститута, а затем Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии, он устроился на работу режиссером в «Белторгрекламу». Затем работал на белорусском телевидении, в «Белорусском телефильме», а с 1989 года — в «Беларусьфильме».

За свою творческую карьеру снял более тридцати документальных и художественно-публицистических фильмов. Среди них — «Эта тихая жизнь в Глубоком», «Здесь был Крылов», «Встречный иск», «Все хорошо», «Русское счастье», «Оазис», «Время Чжоу Эньлая», «Боги серпа и молота», «Дожить до любви», «Кавказские пленники» и «В поисках идиша».

Наибольшую известность Хащеватскому принес документальный фильм «Обыкновенный президент», созданный в 1996 году. Лента посвящена первым годам правления Александра Лукашенко и была снята в жанре политического памфлета. Фильм получил ряд международных наград, в том числе Премию мира Берлинского кинофестиваля, Гран-при организации Human Rights Watch в Нью-Йорке и приз «Золотые ворота» на кинофестивале в Сан-Франциско. Сценарий к фильму написал Леонид Миндлин, продюсером стал Петр Марцев. В съемках участвовал бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, который в 1999 году был похищен и исчез без вести.

Широкий резонанс получил также фильм «Плошча», рассказывающий о президентских выборах 2006 года в Беларуси и протестах на Октябрьской площади в Минске.

В общественной жизни Юрий Хащеватский был одним из основателей Минского объединения еврейской культуры в 1988 году, входил в правление этой организации, но позже покинул его из-за разногласий. В конце 1990‑х годов был членом Совета директоров Всемирной ассоциации белорусских евреев.

В политической деятельности Хащеватский открыто выступал как оппонент власти Лукашенко. Он также был членом оргкомитета гражданской инициативы «Хартия’97».

В 2018 году режиссер дал большое интервью сайту Charter97.org, в котором рассказал о своем жизненном пути.

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