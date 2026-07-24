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Люди могут научиться эхолокации за 10 недель

  • 24.07.2026, 13:44
Люди могут научиться эхолокации за 10 недель

Тренировки меняют работу мозга.

Люди могут освоить эхолокацию всего за 10 недель тренировок. Исследование показало, что после обучения мозг начинает иначе обрабатывать звуковые сигналы , причем такие изменения происходят как у незрячих, так и у зрячих людей, пишет New Voice.

Эхолокация — это способ ориентации в пространстве с помощью звука. Человек издает короткие щелчки языком или ртом, а затем анализирует эхо, чтобы понять, где находятся предметы. Этот метод давно используют некоторые люди с нарушениями зрения, но новые исследования показывают, что научиться этому могут практически все.

В ходе предыдущего исследования ученые из Даремского университета в Великобритании обучали эхолокации 26 участников — как незрячих, так и зрячих. Уже через 10 недель все они смогли ориентироваться с помощью звуковых щелчков.

Позднее та же группа ученых исследовала, как такое обучение влияет на мозг. С помощью сканирования они проанализировали первичную зрительную кору, которая обычно отвечает за обработку изображений, а также слуховую кору.

Результаты показали, что зрительная кора начала реагировать на звуковое эхо даже у зрячих людей. Авторы отмечают, что впервые удалось зафиксировать функциональные и структурные изменения в основных сенсорных областях мозга взрослых людей после обучения эхолокации.

По мнению исследователей, это свидетельствует о высокой пластичности мозга. Способность зрительной коры обрабатывать информацию иного типа является нормальным свойством человеческого мозга, а не следствием исключительно потери зрения.

Отдельное исследование, опубликованное в 2025 году, помогло лучше понять, как эхолокация влияет на мозг животных. Ученые сравнили мозг трех дельфинов, использующих эхолокацию, и одного усатого кита, не обладающего такой способностью.

Несмотря на общее сходство строения, у дельфинов была выявлена значительно более сильная связь с мозжечком. Современные исследования показывают, что эта часть мозга отвечает не только за равновесие и движения, но и помогает быстро объединять сенсорную информацию и прогнозировать события.

Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как люди и животные могут использовать различные органы чувств для ориентации в пространстве.

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