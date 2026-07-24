Люди могут научиться эхолокации за 10 недель 24.07.2026, 13:44

Тренировки меняют работу мозга.

Люди могут освоить эхолокацию всего за 10 недель тренировок. Исследование показало, что после обучения мозг начинает иначе обрабатывать звуковые сигналы , причем такие изменения происходят как у незрячих, так и у зрячих людей, пишет New Voice.

Эхолокация — это способ ориентации в пространстве с помощью звука. Человек издает короткие щелчки языком или ртом, а затем анализирует эхо, чтобы понять, где находятся предметы. Этот метод давно используют некоторые люди с нарушениями зрения, но новые исследования показывают, что научиться этому могут практически все.

В ходе предыдущего исследования ученые из Даремского университета в Великобритании обучали эхолокации 26 участников — как незрячих, так и зрячих. Уже через 10 недель все они смогли ориентироваться с помощью звуковых щелчков.

Позднее та же группа ученых исследовала, как такое обучение влияет на мозг. С помощью сканирования они проанализировали первичную зрительную кору, которая обычно отвечает за обработку изображений, а также слуховую кору.

Результаты показали, что зрительная кора начала реагировать на звуковое эхо даже у зрячих людей. Авторы отмечают, что впервые удалось зафиксировать функциональные и структурные изменения в основных сенсорных областях мозга взрослых людей после обучения эхолокации.

По мнению исследователей, это свидетельствует о высокой пластичности мозга. Способность зрительной коры обрабатывать информацию иного типа является нормальным свойством человеческого мозга, а не следствием исключительно потери зрения.

Отдельное исследование, опубликованное в 2025 году, помогло лучше понять, как эхолокация влияет на мозг животных. Ученые сравнили мозг трех дельфинов, использующих эхолокацию, и одного усатого кита, не обладающего такой способностью.

Несмотря на общее сходство строения, у дельфинов была выявлена значительно более сильная связь с мозжечком. Современные исследования показывают, что эта часть мозга отвечает не только за равновесие и движения, но и помогает быстро объединять сенсорную информацию и прогнозировать события.

Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как люди и животные могут использовать различные органы чувств для ориентации в пространстве.

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