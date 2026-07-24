Bloomberg: Москва признала силу ВСУ в Черном море
- 24.07.2026, 14:11
- 1,646
У России проблемы с главным экспортным хабом.
В России намечаются новые экономические проблемы, вызванные усилениями атак Украины по судам, связанными со страной-агрессором, в Черном море.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление российского Минобороны, РФ объявила свои воды в Черном море, в том числе в районе Новороссийска – главного экспортного хаба страны, опасными для судоходства.
В сообщении говорится, что РФ предупредила все суда об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне.
По данным Генштаба ВСУ, в период с 8 по 20 июля ударам подверглись не менее 124 судов, связанных с Россией. Среди них, по приведенной оценке, было 89 нефтяных танкеров.
На фоне угрозы новых атак порт Новороссийска ввел устный запрет на движение судов в ночное время – с полуночи до 5:00 по местному времени, что нарушает круглосуточный режим перевалки грузов.
Новороссийск имеет стратегическое значение для российской экономики. Через этот порт проходят значительные объемы экспортных грузов, в том числе энергетические ресурсы. Если ограничения на движение судов сохранятся, это приведет к дополнительным задержкам в логистике.