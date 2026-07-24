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Bloomberg: Москва признала силу ВСУ в Черном море

  • 24.07.2026, 14:11
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Bloomberg: Москва признала силу ВСУ в Черном море

У России проблемы с главным экспортным хабом.

В России намечаются новые экономические проблемы, вызванные усилениями атак Украины по судам, связанными со страной-агрессором, в Черном море.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление российского Минобороны, РФ объявила свои воды в Черном море, в том числе в районе Новороссийска – главного экспортного хаба страны, опасными для судоходства.

В сообщении говорится, что РФ предупредила все суда об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне.

По данным Генштаба ВСУ, в период с 8 по 20 июля ударам подверглись не менее 124 судов, связанных с Россией. Среди них, по приведенной оценке, было 89 нефтяных танкеров.

На фоне угрозы новых атак порт Новороссийска ввел устный запрет на движение судов в ночное время – с полуночи до 5:00 по местному времени, что нарушает круглосуточный режим перевалки грузов.

Новороссийск имеет стратегическое значение для российской экономики. Через этот порт проходят значительные объемы экспортных грузов, в том числе энергетические ресурсы. Если ограничения на движение судов сохранятся, это приведет к дополнительным задержкам в логистике.

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