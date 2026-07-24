«Заплатил 50 рублей вместо 470» 24.07.2026, 9:35

Белорусы рассказали, как экономят на покупках.

Сэкономить 6200 рублей на лечении зубов, купить игровой компьютер по цене почти одной видеокарты... Обычно после таких историй хочется спросить только одно: «Как вы вообще это делаете?», пишет «Онлайнер».

Сэкономил 6200 рублей на лечении зубов

Фразу «на здоровье не экономят» 44—летний Николай предлагает немного переосмыслить. По его мнению, экономить можно — если речь идет не о качестве лечения, а о выборе клиники и сравнении предложений. Такой подход однажды позволил ему сохранить в семейном бюджете чуть больше 6 тысяч рублей.

— Все началось в прошлом году, когда у меня сломался зуб и оказалось, что спасти его уже нельзя. Его сразу удалили, а врач сказал, что с имплантом можно не торопиться: должно пройти примерно полгода, пока все заживет. Я подумал, что раз время есть, значит можно спокойно поискать хороший вариант.

В той же клинике мне сразу предложили план лечения — насчитали около 14 200 рублей. Туда входил швейцарский имплант, временные коронки и все остальные работы. Конечно, я понимаю, что хорошие вещи стоят денег, но всему есть предел.

Услышав цену в 14 тысяч рублей, каждый из нас уже бы мысленно попрощался с деньгами или даже задумался о кредитах, но несколько дополнительных консультаций неожиданно сократили стоимость лечения Николаю почти вдвое.

— В итоге я сходил еще в три клиники и в последней попал к врачу, который не начал сразу продавать самое дорогое. Он долго смотрел снимки, все объяснял и сказал, что в моем случае швейцарский имплант вообще не нужен. Кости оказалось не так много, поэтому имплант лучше ставить под углом, а для такой ситуации отлично подойдет корейская система. Мне понравилось, что человек не пытался убедить меня потратить больше денег, а объяснил, почему именно этот вариант будет правильным.

Наверное, если бы пошел в государственную стоматологию, получилось бы еще дешевле, но я уже нашел врача, которому доверяю, и решил остаться у него. Этой зимой лечение закончили, в итоге вместо 14 200 рублей я заплатил около 8 тысяч.

Экономит до 70% на технике и гаджетах

Совпадение или нет, но следующего героя тоже зовут Николай. Правда, экономит он уже совсем по-другому. Док-станция за 300 рублей вместо 1200, кроссовки за 50 вместо 470, кольцо для сна за 150 рублей вместо эквивалента 349 долларов — для него подобные покупки давно стали обычным делом. Парень утверждает, что большинство дорогих вещей можно купить в несколько раз дешевле, если знать, где искать, и уметь ждать.

— У меня есть довольно простая теория: почти любую вещь можно купить заметно дешевле той цены, по которой ее обычно продают. Поэтому я редко покупаю технику и другие дорогие вещи новыми в обычном магазине. Я смотрю вторичный рынок, маркетплейсы и продавцов, которые распродают возвраты крупных онлайн-ретейлеров вроде Amazon. Формально товар может считаться «не новым», хотя по факту его могли один раз распаковать, вернуть из-за поврежденной коробки или отсутствующего кабеля. Если это не влияет на работу вещи, для меня нет смысла переплачивать только за идеальную упаковку или полный комплект периферии.

Например, хорошую док-станцию, которая обычно стоит около 1200 рублей, я выловил примерно за 300. За полную цену я, скорее всего, вообще не стал бы ее покупать, но за четверть цены это уже разумное улучшение рабочего места и повседневного комфорта. В этом и состоит мой подход: хорошая цена позволяет получить не только то, что строго необходимо, но и то, что заметно повышает качество жизни или работы.

— Мне, например, больше нравится купить с рук три умные колонки по общей цене одной новой и поставить по колонке в каждой зоне, чем потом кричать из другого конца квартиры той одинокой бедолаге на кухне. То же самое с зарядными станциями для телефона: удобнее, когда одна стоит на рабочем столе, а вторая — около кровати (и это в одной комнате).

Можно работать за одним монитором, а можно поставить три — и это будет объективно удобнее. Да, электричества они потратят больше, но мне понятнее идея платить за реально используемый комфорт, чем переплачивать только за то, что один монитор новый и куплен в магазине. Кстати, проблем с работоспособностью почти никогда не было, поэтому гарантия переоценена. А даже если и случались поломки в тотал, это неоднократно окупилось экономией на других приобретениях.

— При этом выгодные покупки редко случаются именно в тот момент, когда вещь срочно понадобилась. Если покупать только по необходимости, приходится выбирать из того, что доступно прямо сейчас, и часто переплачивать. Поэтому часть вещей я покупаю заранее: то, что понадобится в поездке через несколько месяцев, может также пригодиться в новом увлечении или позволит реализовать идею, до которой пока не дошли руки.

— Экономия в моем понимании — это не только способ оставить больше денег на счете. Она расширяет пространство возможностей. Можно заранее собрать комплект хорошего туристического оборудования и в подходящий момент поехать в путешествие. Можно за один и тот же бюджет купить больше качественной одежды и составлять больше разных образов. Можно постепенно собрать оборудование для подкаст-студии, даже если пока нет конкретного подкаста. Иногда первоначальный замысел вообще не реализуется, зато вещь неожиданно оказывается полезна в другом проекте или помогает кому-то из знакомых.

Со стороны это легко принять за накопительство, скупку ненужного барахла и захламление. Разница, на мой взгляд, в управлении. Все это нужно как-то хранить, систематизировать и помнить, что у тебя уже есть. Без такой системы действительно получится склад забытых вещей.

Большинство своих покупок я уже даже не помню, потому что они случаются регулярно. Бывает просто листаешь вечером объявления на барахолке, и вдруг попадается вещь по смешной цене. Так было и с баскетбольными кроссовками Under Armour Curry 4 Retro. Они обошлись мне примерно в 50 белорусских рублей, хотя в магазинах такая модель стоит около 470.

Николай рассказывает, что знакомые часто обращаются к нему за помощью, потому что знают: у него почти всегда найдется нужный переходник, инструмент, техника или снаряжение, которое можно одолжить.

— Для меня экономия проявляется не только в покупках — это, можно сказать, некий стиль жизни. Например, почти всегда дешевле пройти пешком или проехать на велосипеде, чем вызвать такси. Я не воспринимаю возможность быстро добраться куда-то как удобство само по себе, если никакой срочности нет. Такси я вызывал всего несколько раз в жизни, когда действительно нужно было попасть куда-то быстро. В остальных случаях без него легко можно обойтись.

Если в среднем покупать хорошие вещи за 30—40% от их рыночной цены, при том же доходе можно позволить себе уровень техники, одежды и комфорта, который иначе потребовал бы гораздо большего заработка. Это, конечно, не означает буквально, что ты начинаешь зарабатывать в три раза больше, но твои деньги начинают давать примерно в три раза больше результата.

В идеале умение экономить нужно сочетать с умением больше зарабатывать, но если выбирать один навык, мне ближе первый. Доход сильнее зависит от рынка, работодателя и внешних обстоятельств, а способность находить возможности, ждать подходящей цены и эффективно распоряжаться ограниченными ресурсами — больше от собственной дисциплины.

Купил компьютер по цене почти одной видеокарты

Алексей год назад хотел купить видеокарту — и только ее. В итоге случайно наткнулся на объявление, где за почти ту же цену продавали целый игровой компьютер.

— Изначально я хотел просто заменить видеокарту и процессор, потому что понимал, что цены на комплектующие могут пойти вверх. Несколько недель следил за стоимостью новых деталей в магазинах, потом ради интереса решил посмотреть, что предлагают на барахолках.

И совершенно случайно наткнулся на объявление о продаже готового системного блока. Внутри стояла видеокарта RTX 5070, процессор Intel Core i9-9900K, 32 ГБ оперативной памяти и SSD. За весь компьютер просили 4800 рублей. Для сравнения, тогда одна только видеокарта стоила примерно 3500 рублей, поэтому предложение выглядело очень заманчивым.

Конечно, сразу покупать я не побежал, несколько дней думал, считал, сомневался. Тем более свободных денег на руках не было, но как раз наткнулся на видео, где обсуждали возможный рост цен на компьютерные комплектующие. Тогда понял, что если и собирать новый компьютер, то сейчас. Изначально вообще планировал заняться этим только через пару лет, ближе к выходу GTA VI на ПК, но решил, что второго такого предложения может уже не быть.

У меня были небольшие накопления в долларах. Связался с продавцом, немного поторговался — и в итоге договорились на 1000 долларов и 1600 рублей. Приехал, все проверил, убедился, что комплектующие действительно в хорошем состоянии, и сразу забрал компьютер.

Уже на месте спросил продавца, как вообще получилось выставить такую цену. Он рассказал, что часть комплектующих ему привозят знакомые из Таиланда, поэтому удается собрать компьютер дешевле рыночной стоимости. По итогу экономия вышла где-то 500 долларов в эквиваленте.

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