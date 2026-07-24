Латвия запретила ввоз книг, игрушек и одежды с обувью из Беларуси 1 24.07.2026, 10:12

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Сейм принял решение.

Сейм Латвии 23 июля принял поправки к закону «О поддержке гражданских жителей Украины», которые предусматривают введение запрета на импорт отдельных товаров из России и Беларуси, пишет Delfi.

Документ поручает правительству определить список попадающих под запрет товаров. Известно, что ими могут стать книги и периодика (в первую очередь — на русском языке), видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь.

Поправки внесены с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Они предусматривают запрет на импорт как напрямую, так и из третьих стран. В то же время транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны ЕС запрещен не будет.

Министр иностранных дел Байба Браже подчеркнула, что Россия использует распространение книг и периодики в пропагандистских целях, а это Латвии и Евросоюзу не нужно.

В аннотации к законопроекту отмечается, что национальный запрет на импорт не сможет полностью остановить попадание этих товаров на латвийский рынок. Если товары российского или белорусского происхождения уже выпущены в свободное обращение в другом государстве — члене ЕС, они могут продолжать поступать в Латвию в соответствии с принципами единого рынка Европейского союза.

Поэтому в правительстве страны подчеркнули, что предлагаемое регулирование имеет также значение как политический сигнал, побуждающий сокращать потребление товаров из государств-агрессоров.

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