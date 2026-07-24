Весь казенный пиар — коту под хвост Александр Класковский

24.07.2026, 11:06

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Александр Класковский

Бывший директор совхоза не способен эффективно управлять экономикой.

У чиновников Минобороны — новая головная боль. Как быть с диковинным приказом Александра Лукашенко отправлять плохих работников в армию, да еще в спецназ на границу с Украиной?

21 июля на селекторном совещании правитель вдруг распалился из-за разгильдяйства на уборочной: «Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций…»

Лукашенко уверен, что в лесисто-болотистой местности вблизи украинской границы служба медом не покажется: «Нелегко — комарики, мухи, мошки и прочее».

Другая сторона вопроса: насколько ко двору придутся лодыри с гражданки элитным подразделениям — осталась нерасшифрованной.

Вместо спецназа светит подобие стройбата

Но дело военных — брать под козырек. И уже назавтра министр обороны Виктор Хренин был вынужден докладывать главнокомандующему, как предполагается выполнять столь экстравагантное распоряжение.

После аудиенции у Лукашенко Хренин сообщил прессе: «К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые в ближайшее время проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах и определятся с последовательностью. <…> Ну а кто уж совсем не хочет работать, мы их призовем на военные сборы…».

Понятно, что люди, давно не державшие в руках оружия, зачастую обремененные болезнями, да еще и не блещущие дисциплиной, стали бы для спецназа только обузой.

Поэтому в Минобороны, судя по всему, решили элегантно переиначить идею. Речь уже не об отправке на южные рубежи, а о сборах. При этом руководитель ведомства подчеркнул: «На перевоспитание мы никого брать не будем. Будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку…»

А вот глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой смотрит на вопрос иначе. Он обрисовал перспективу двух-трехмесячных «военно-воспитательных» учений или сборов. Причем с упором на трудовое воспитание: мол, в армии «очень много хозяйственной, бытовой работы». То есть вместо спецназа светит нечто вроде советского стройбата.

Короче, кто в лес, а кто по дрова. Но очевидно, что вертикали — и военной, и цивильной — приходится на ходу придумывать, как изобразить выполнение неожиданного приказа.

А что же делать с кадровым голодом?

Отметим, что Лукашенко артикулировал свою идею вот в каком контексте: «Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? <…> Вот туда их, в армию. Обычными солдатами».

То есть на жатве (и не только на ней) не хватает работников. Но даже не особо старательные все же что-то там делали. Не логичнее ли с ними провести воспитательную работу на местах? Ведь если эту публику с гражданки забрать, то кадровый голод только обострится. За что боролись?

Между прочим, правитель велел ставить под ружье и нерадивых чиновников. Но тогда и в его вертикали появятся бреши. А кадровый резерв не сказать чтобы особо богатый. Да и любой новый назначенец рискует попасть под раздачу.

Далее, отправлять в армию в наказание за плохую работу просто не предусмотрено законом. Да, формально этих людей призовут на сборы, но ведь очевидно, что таким образом просто натянут сову на глобус.

Одно дело — плановые сборы, когда резервистов подбирают с умом, в зависимости от военно-учетной специальности, и совсем другое — когда с бухты-барахты, не по армейским критериям, а из-за прихоти автократа.

Крутой, между прочим, так и заявил: «Военно-учетные специальности, работа, на которой он (проштрафившися кадр. — прим.) находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать».

То есть больной не больной — становись в строй. Ну а если какой-нибудь сердечник умрет во время марш-броска с полной выкладкой — кто ответит?

Бывший директор совхоза не способен эффективно управлять экономикой

К сожалению, для стареющих диктаторов подобные причуды характерны. Ведь никто из окружения не осмелится даже в дипломатичной форме дать понять: ну уж это ни в какие ворота не лезет. Так автократ постепенно теряет берега.

Если же оценивать наш сюжет с экономической точки зрения, то мы видим, что бывший директор совхоза не способен наладить эффективное управление народным хозяйством. 32 года у власти — а методы все те же. И на первом плане — запугивание.

Хотя в нормальной экономике работают прежде всего материальные стимулы. Западный фермер трудится как пчелка безо всяких селекторных совещаний. Ему и в голову не придет у самого себя красть топливо, там не нужен надсмотрщик с кнутом.

Однако вернемся к армейскому аспекту темы. Молодежь ведь нынче в казарму особо не рвется. Государственная пропаганда из кожи вон лезет, чтобы представить службу в вооруженных силах как почетную миссию. А тут вдруг главнокомандующий четко дает понять, что это наказание типа каторги.

Короче, весь казенный пиар — коту под хвост.

Если искать аналогии в истории, то вспоминается, как в царской России за провинности крепостного могли забрить в рекруты. Вот такие порядки де-факто пытается насадить правитель в Беларуси ХХІ века.

Александр Класковский, «Позiрк»

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