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Россия посреди дня ударила баллистикой по Киеву

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  • 24.07.2026, 12:02
  • 5,110
Россия посреди дня ударила баллистикой по Киеву

В столице Украины раздались взрывы.

В Киеве были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина и мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Как сообщают журналисты издания, взрывы слышны были сразу после объявления воздушной тревоги.

До этого Воздушные Силы сообщали о приближении нескольких целей к столице.

«Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», - написал Виталий Кличко.

В 11:32 Воздушные Силы Украины предупредили о приближении еще нескольких ракет, двигавшихся с Черниговщины на Киевщину.

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