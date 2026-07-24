Россия посреди дня ударила баллистикой по Киеву

Россия посреди дня ударила баллистикой по Киеву2
- 24.07.2026, 12:02
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В столице Украины раздались взрывы.
В Киеве были слышны громкие взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина и мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Как сообщают журналисты издания, взрывы слышны были сразу после объявления воздушной тревоги.
До этого Воздушные Силы сообщали о приближении нескольких целей к столице.
«Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», - написал Виталий Кличко.
В 11:32 Воздушные Силы Украины предупредили о приближении еще нескольких ракет, двигавшихся с Черниговщины на Киевщину.