«Одиссея» Нолана заставила зумеров открыть древний эпос Гомера

«Одиссея» Нолана заставила зумеров открыть древний эпос Гомера2
- 24.07.2026, 12:53
Продажи всех изданий «Одиссеи» в этом году увеличились на 76%.
Нашумевший фильм Кристофера Нолана «Одиссея» не только стал кассовым успехом, но и неожиданно вернул интерес к древнегреческой поэме Гомера среди молодых зрителей. После выхода картины резко выросли продажи книги и количество прослушиваний аудиоверсии произведения, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Продажи всех изданий «Одиссеи» в этом году увеличились на 76%. Особенный рост зафиксировали на платформе Spotify, где аудитория аудиокниги значительно расширилась после премьеры фильма.
«Одиссея» слушали на Spotify на десятках языках и в 91 версии аудиокниги», — сообщает издание Variety. В день выхода фильма количество прослушиваний выросло более чем на 500%, а уже после премьеры показатель оказался примерно на 680% выше обычного уровня.
Особенно активно к произведению обратились молодые слушатели. Среди аудитории аудиокниги 36% приходится на представителей поколения зумеров еще 45% — на миллениалов.
Фильм Нолана с Мэттом Дэймоном в роли Одиссея рассказывает историю царя Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с богами, чудовищами и мифическими существами.
«Всегда интересно видеть, как любимые классические произведения находят новую аудиторию», — заявила старший редактор аудиокниг Spotify Лена Ян. По ее словам, аудиоформат дает современным слушателям новый способ познакомиться с историями, которым уже почти три тысячи лет.