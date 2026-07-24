Российское телевидение пытается скрыть удары по складам Wildberries
- 24.07.2026, 13:41
- 1,080
Об этом свидетельствует анализ утреннего выпуска новостей.
Российский пропагандистский «Первый канал» полностью проигнорировал масштабные украинские удары по складам Wildberries в нескольких регионах РФ в пятницу, 24 июля.
Об этом свидетельствует анализ утреннего выпуска новостей на российском телевидении, пишет Telegram-канал Astra.
Один из ведущих государственных телеканалов РФ ни разу не упомянул в своем выпуске новостей об атаках и пожарах в центрах Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и Симферополе.
Дроны атаковали склады Wildberries
Ночью 24 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким складам российской логистической компании Wildberries.
Масштабные пожары возникли на объектах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и аннексированном Симферополе.
Руководительница российского маркетплейса Татьяна Ким подтвердила удары.
Минобороны РФ сообщило о перехвате более 570 БПЛА над 15 регионами страны-агрессора.