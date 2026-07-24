Лавров обвинил Трампа в «непацанском» поведении 24.07.2026, 13:48

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Сергей Лавров

Из-за «провала» Анкориджа.

США не выполнили договоренности по поводу завершению войны в Украине, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что обсуждавшиеся на Аляске варианты «провалились». По словам Лаврова, российская делегация прибыла на саммит, заранее ознакомившись с предложениями Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине.

«Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил: «Вот это наше предложение, да, там частично компромиссное», и мы это приняли. <…> Но он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать», — отметил Лавров (цитата ТАСС). Он добавил, что «совесть» российской стороны «чиста» в этом вопросе. «Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Но с той стороны этот подход модифицирован», — подчеркнул глава МИД.

Объясняя «провал» договоренностей Трампа и Путина, Рубио отмечал, что заключить мирное соглашение на оговоренных условиях не было возможности из-за несогласия с ними Украины. «Именно поэтому та попытка не сработала. Так что нам придется искать новые предложения и новые идеи, потому что тот вариант определенно не был приемлем для Украины в то время, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас», — говорил глава Госдепа.

Путин и Трамп провели встречу на Аляске 15 августа 2025 года. Официально договоренности сторон не раскрывались. При этом речь шла не о готовом документе, а о рамочном принципе для завершения войны. По словам источника Reuters в Москве, президенты России и США согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевала передачу России всего Донбасса, а также заморозку линии фронта на других участках.

До этого Путин потребовал от Киева вывести украинские войска из «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей для прекращения боевых действий. Зеленский отверг этот ультиматум. Позднее он говорил, что в администрации Трампа настаивают — Украина должна передать России Донецкую область для окончания войны. Однако, по словам Зеленского, Киев не может пойти на это, поскольку такой шаг ударит по обороноспособности страны.

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