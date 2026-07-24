Ведомство канцлера Германии впервые возглавит женщина 24.07.2026, 12:47

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Она способна проводить реформы и является «жестким переговорщиком».

Бывшая министр здравоохранения Германии Нина Варкен (Nina Warken) станет новой главой ведомства федерального канцлера. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в Берлине, объявляя о перестановках в правительственных структурах. Варкен сменит на этом посту Торстена Фрая (Thorsten Frei), который, как ожидается, возглавит фракцию правящего консервативного блока ХДС/ХСС в бундестаге, передает «Немецкая волна».

С приходом Нины Варкен ведомство федерального канцлера впервые возглавит женщина. По словам Мерца, за последние месяцы на посту министра здравоохранения она показала, «что способна руководить министерством и проводить реформы, несмотря на сопротивление». Кроме того, она является «жестким переговорщиком», добавил он.

Фридрих Мерц в Берлине объявил о перестановках в кабмине (24.07.2026)

Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Ранее стало известно, что лидер парламентской фракции ХДС/ХСС, бывший министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) уходит в отставку на фоне скандала из-за суррогатного материнства.

Линнеман займет пост министра здравоохранения ФРГ

Освободившийся пост министра здравоохранения Германии займет генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он возьмет на себя ответственность за предстоящую реформу системы ухода и дальнейшие структурные преобразования в сфере здравоохранения, сообщил канцлер ФРГ. «Мы должны сохранить курс на реформы, и для этого нужен министр, который будет одновременно твердым и готовым к реформам, даже в условиях противодействия», - подчеркнул он.

Филипп Амтор (Philipp Amthor) станет новым государственным министром при ведомстве федерального канцлера и будет курировать отношения между правительством ФРГ и федеральными землями. Он также будет отвечать за модернизацию государства, заявил Фридрих Мерц. Он добавил, что будут и другие перестановки, но они последуют позже.

Скандал вокруг суррогатного материнства

Йенс Шпан оказался в центре скандала после того, как он и его супруг объявили, что стали родителями. Их сына родила суррогатная мать в США. При этом суррогатное материнство запрещено в Германии. А сам Шпан, будучи главой Минздрава, как и ХДС в целом, выступал против его легализации.

Более того, в феврале 2026 года на своем съезде партия приняла резолюцию, в которой вновь подтвердила свою позицию в отношении суррогатного материнства. Шпан присутствовал на том мероприятии, хотя суррогатная мать уже вынашивала ребенка от его мужа Даниэля Функе (Daniel Funke). В 2015 году Шпан говорил в интервью GQ, что ему, «очень трудно смириться с идеей «арендованной матки». «Признать, что я не смогу стать отцом естественным путем, требует огромной смиренности. Не знаю, смогу ли я на это решиться», - добавил он тогда.

В 2020 году праволиберальная Свободная демократическая партия (СвДП) инициировала дебаты о либерализации законодательства о суррогатном материнстве в Германии. Шпан, занимавший пост министра здравоохранения, выступил против.

По данным источников dpa, после волны критики, обрушившейся на Шпана, его отставки потребовал и сам Фридрих Мерц. Тем не менее, юридических последствий политику и его супругу опасаться не стоит. В США законодательство не запрещает суррогатное материнство, а в Германии разрешено воспитывать ребенка, рожденного таким образом за рубежом.

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