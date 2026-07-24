Белорусские студенты голосуют ногами 2 24.07.2026, 12:43

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Масштабы оттока талантов только возрастают.

Белорусское образование почти всю историю нашей независимости проигрывало западному. Для подтверждения моей правоты не нужно проводить многочасовых дебатов, а достаточно посмотреть на места наших вузов в мировых рейтингах, пишет «Салiдарнасць».

Да, еще недавно были неплохими вузы, готовившие будущих врачей и айтишников, но желание «не отдавать любимую» в 2020 году привело к такому колоссальному оттоку мозгов, капиталов и обрушению репутации страны в мировом масштабе, что даже в тех вузах, которые раньше считались флагманами белорусского высшего образования, дела обстоят печально.

Какой же выход для себя нашло государство, чтобы хотя бы приостановить отток талантливой молодежи за границу? Начало ставить препоны, как обычно в такой ситуации поступает.

Все мы помним, как в один момент стало очень сложно получить апостиль на документы, необходимые для поступления в иностранный вуз. Это не остановило поток желающих получить образование в Европе. Особенно учитывая, что ЕС активно поддерживает белорусских студентов, попавших под репрессии и ставших жертвами государственного террора в Беларуси.

С каждым годом ситуация усугублялась, особенно после 2022 года, когда даже самым закоренелым оптимистам стало понятно, что гайки закрутили надолго и, пока идет война, послаблений и улучшений в стране ждать не стоит. Это только усилило отток и тех, кого нужно учить, и тех, кто мог бы учить.

Параллельно с экзотическими инициативами в виде привлечения рабочей силы из Пакистана и Узбекистана, которые напрямую со студентами не связаны, но так или иначе должны восполнить потери рынка труда, власть решила бороться с основными источниками угрозы оттока студентов классическим методом — террора и репрессий.

Вслед за признанием главного зарубежного вуза с белорусскими корнями — Европейского гуманитарного университета — экстремистским пошли обыски, допросы и преследование не только студентов, но и их родителей.

Шутка ли, оплату за обучение силовики расценивают как финансирование экстремистского формирования. В той же логике, что и с донатами в фонды солидарности, не важно, когда был сделан платеж и когда университет признали экстремистским. Важно, что ты, мил человек, деньгами поддержал враждебную структуру.

Ситуация усугубляется тем, что за годы существования ЕГУ в нем учились тысячи человек, в том числе и тех, кто остался в государственной системе. Когда-то магистратура в ЕГУ была удобным способом получить европейский диплом впридачу к белорусскому. Такой возможностью пользовались многие. И сейчас все эти люди в зоне риска.

Силовики специально подчеркнули, что не будут грести всех одной гребенкой и привлекать к уголовной ответственности за сотрудничество с опальным вузом, чем только еще больше подняли давление у всех, кто попадает в группу риска. Это осознанная стратегия — страх и неуверенность в завтрашнем дне — отличные союзники тотального контроля.

Дальше больше: правозащитники сообщают о том, что силовые структуры взялись и за вузы другой нашей соседки — Польши, с которой у сегодняшних белорусских властей особая нелюбовь. Студентов, которые учатся в польских университетах, вызывают на беседы, где расспрашивают про то, как проходит учеба, какова ее стоимость и т. д.

Такие разговоры тоже не добавляют спокойствия студентам и их родителям и явно направлены на то, чтобы люди сто раз подумали перед тем, как решиться поступать в вуз ЕС. Ведь ничто не мешает госам начать признавать экстремистскими и польские универы.

В этой всей священной войне за умы, сердца и будущие рабочие руки и головы лукашисты не замечают гораздо более серьезной угрозы.

В условиях ограничений, трудностей и опасностей обучения в Евросоюзе студенты не обращают свой взор на изрядно поблекшие фасады белорусских вузов. В этих условиях крайне активно работают рекрутеры нашей восточной соседки, которые заманивают и абитуриентов, и студентов, да и все академическое сообщество в свое пространство.

Делается это с привлечением больших денег и возможностей, которыми располагает Россия.

Масштабы оттока талантов в восточном направлении только возрастают. Восточный союзник официального Минска очень даже не прочь поживиться человеческим ресурсом за счет подконтрольных территорий.

Не исключение и наши студенты.

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