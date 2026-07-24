Драпатый всего лишь «снимает шляпу» Александр Невзоров

24.07.2026, 11:10

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Александр Невзоров

Русские должны были бы ликовать, но почему-то обижаются.

Россияне - поразительно неблагодарные люди.

Они сами, старательно и последовательно сделали все, что бы их из людей «нафиг выписали».

Их никто не заставлял.

Они сами устроили геноцид соседей, кровавое безумие, оккупацию, расстрелы, Бучу, бомбежки кварталов и прочее.

Сами же и распростерлись ниц перед своим ботоксным Дракулой.

Пятый год русские истерично убеждают мир, в том, что они чупакабры, имеющие с людьми лишь «легкое внешнее сходство».

Российская орда совершает такое количество подлости и преступлений, как ни одно другое полчище.

В результате - мир верит, соглашается, что «да, РФ случай тяжелый, это враждебная людям форма жизни».

Драпатый всего лишь «снимает шляпу», подтверждая что да, россияне смогли переквалифицироваться в огромную орду вурдалаков.

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый дал интервью украинским СМИ, в котором оскорбительно высказался о России и жителях Донбасса. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там», – сказал он.

Это абсолютно очевидно. Не заметить нынешнее состояние России уже невозможно никаким способом.

Мерзотная роль признана.

Русские должны были бы ликовать, но почему-то обижаются.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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