Новые санкции ЕС ударили в стратегические для Лукашенко объекты 3 24.07.2026, 8:39

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Под ограничения попал не только Мозырский НПЗ.

Евросоюз официально ввел новые санкции против Беларуси, синхронизировав их с 21-м пакетом ограничений против России. Под санкции попали Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Европейская трейдинговая компания и несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью. Кроме того, ЕС расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении режима Лукашенко, пишет «Зеркало».

В решении Совета ЕС от 23 июля 2026 года говорится, что ограничительные меры в отношении Беларуси были приняты одновременно с 21-м пакетом санкций против России и стали ответом на продолжающуюся поддержку Минском российской агрессии против Украины.

В частности, в санкционный список включен Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В Брюсселе отмечают, что предприятие входит в концерн «Белнефтехим», почти полностью принадлежит государству и компании «Славнефть», имеет стратегическое значение для экономики Беларуси и режима Александра Лукашенко, а также является совладельцем Белорусской нефтяной компании (БНК). По оценке ЕС, завод «поддерживает режим Лукашенко и получает от него выгоду».

Под санкции также попала зарегистрированная в Смоленске Европейская трейдинговая компания (ЕТК) — дочерняя структура БНК, созданная для продажи нефтепродуктов Мозырского НПЗ и «Нафтана» на российском рынке.

Кроме того, Евросоюз расширил перечень организаций, которым запрещено поставлять товары и технологии двойного назначения. В него вошли российский поставщик электроники «ЧИП и ДИП», а также три белорусских предприятия: Рогачевский завод «Диапроектор», конструкторское бюро «Дисплей» и Завод корпусных изделий.

Одновременно расширен список продукции, запрещенной к экспорту в Беларусь. Под ограничения попали никелевые и бериллиевые порошки, никель и его сплавы, отдельные материалы для авиационной и оборонной промышленности, а также оборудование для беспилотников, включая наземные станции управления, системы радиоэлектронного подавления и перехвата, пусковые установки, сервомоторы и системы прерывания полета.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на импорт товаров из Беларуси. Они распространяются на ряд руд и металлов, необработанный цинк, оксиды цинка и хрома, талловое масло, изделия из стекла и автомобильные запчасти. При этом для уже заключенных контрактов предусмотрены переходные периоды: до 25 октября 2026 года разрешено завершить поставки таллового масла, изделий из стекла и автозапчастей, а до конца года Венгрия сможет продолжить импорт некоторых белорусских углеводородов.

С 25 августа ЕС распространит действующие ограничения не только на услуги криптокошельков и хранения активов, но и практически на все виды услуг в сфере криптоактивов для граждан и резидентов Беларуси. Исключение сделано для граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также обладателей временного или постоянного вида на жительство в этих государствах.

Вместе с тем Совет ЕС предусмотрел исключение для поставок оборудования, необходимого для поддержания гражданской интернет-инфраструктуры в Беларуси. Национальные органы стран ЕС смогут выдавать разрешения на экспорт средств связи, вычислительной техники и носителей информации, если они предназначены для невоенных пользователей и не используются в сетях, более чем наполовину контролируемых белорусским государством.

Напомним, накануне Совет ЕС принял 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения в отношении российских банков, нефтяного сектора и криптовалютных сервисов, а также включает меры по усилению давления на нефтеперерабатывающие предприятия. Одновременно Евросоюз привел санкционный режим против Беларуси в соответствие с российским, расширив торговые и экспортные ограничения.

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