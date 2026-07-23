ЕС ввел санкции против белорусских НПЗ 3 23.07.2026, 14:25

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Из-за поддержки войны.

ЕС принял 21-й пакет санкций против России, куда попала и Беларусь. Как уточнила глава евродипломатии Кая Каллас, санкции затронут более сотни банков, операторов криптобирж, более 40 судов «теневого флота».

Также санкции будут введены против нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Напомним, что в республике функционируют два НПЗ – в Новополоцке и Мозыре.

Всего в пакете 218 позиций. «Нашими целями стали свыше ста банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси», — написала Каллас в соцсети Х.

По ее словам, Евросоюз также вводит санкции против 50 оборонных предприятий, в том числе производящих дальнобойные беспилотники.

Проект санкций ЕС запрещает также транзакции еще с 32 российскими банками. Также санкции коснутся теневого флота, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год на уровне 44 доллара, чтобы, по словам Урсулы фон дер Ляйен, Россия «не получала выгоду от колебаний цен».

«И мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила глава ЕС.

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