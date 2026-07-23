«Брестводоканал», сколько можно издеваться над людьми?» 23.07.2026, 14:48

Вода из крана забивает новый фильтр за час использования.

Брестчане жалуются на качество воды в некоторых микрорайонах областного центра.

«(Не)уважаемый Брестводоканал, сколько можно издеваться над людьми? – спрашивает пользовательница Threads под ником alenkagonjuk. — В Южном из крана три недели идет вода с запахом общественного туалета на вокзале. О том, чтоб ее пить, даже нет речи. После мытья рук остается жирная пленка, после стирки даже кондиционер не перебивает запах. Эту воду отказываются пить домашние животные.

А у вас ответ один – пробы нормальные, на выходе вода чистая и вообще, слейте воду и все будет хорошо. Сколько нам ее еще сливать? Месяц, два? А вы за нее заплатите?»

О похожих проблемах написали брестчане, которые живут в разных районах города. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Да , просто ужасная вода, у них наверное такие нормы, что всякая вода нормальная, сами очень мучаемся, воняют ужасно железом вода, переживаю. , что лучше не станет.

— Я живу на Вульке, вода такая стала после последнего отключения. Год жила на Янки Купалы, и там была ужасная вода, звонила в водоканал, они брали пробы воды в подвале, где в дом заходит трубопровод и, в итоге, сказали, что нормальная вода. Я была в шоке, потом спросила у девушки, она фильтры продавала для воды и сказала, что у нас в нормах большие диапазоны и условно плохая вода считается нормой.

— Про качество воды вообще нечего говорить. По Скрипникова вода забивает новый фильтр за час использования. Сантехника буквально на следующий день после уборки уже вся убитая. Просто жесть.

— Такая проблема у нас, в Юго—западном микрорайоне, в Ковалях, Вульке.

— Думаю вам стоит их пригласить к себе домой, и испить этой чистой водицы.

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