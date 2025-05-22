«Брестводоканал» обвинил горожан в плохом качестве воды 7 22.05.2025, 11:19

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Вместо объяснений и решений — претензии.

Пока Минсельхозпрод обвиняет белорусов в росте спроса на картошку, «Брестводокананал» заходит с другого фланга и заявляет, что горожане «неправильно эксплуатируют фильтры для очистки воды». Именно такое объявление опубликовало предприятие на своем сайте в ответ на жалобы брестчан по поводу качества воды. Вместо объяснений и решений — претензии. Виноваты, выходит, не трубы, которые не менялись десятилетиями, не изношенная система, а обычные люди, пишет BGmedia.

В официальном сообщении «Брестводоканала» говорится, что «одним из основных факторов ненадлежащего качества питьевой воды является неудовлетворительное содержание водопроводной сети их владельцами, неправильная эксплуатация фильтров очистки воды (несвоевременная замена картриджей), установленных в квартирах и частных домах».

Также водоканал указывает, что фильтры якобы сами по себе ухудшают качество воды, снижая напор и создавая условия для «вторичного загрязнения». Иными словами: хотите чистую воду — не ставьте фильтры.

Фильтр стал грязным за пару минут

Между тем, реальные истории брестчан говорят о другом. Напомним, жительница одного из домов в Бресте по улице Светлой показала в соцсетях, как уже через пару минут после установки новый картридж стал темно-коричневым. А внутри фильтра — грязь вместе с червями.

Женщина отмечает, что коммуникации в ее доме были заменены недавно, а сам фильтр приходится менять каждую неделю. После публикации в интернете на проблему отреагировали оперативно — сотрудники «Брестводоканала» приехали, промыли систему.

Тем временем в комментариях под постом пользователи из других районов Бреста начали делиться аналогичными историями. Жители улиц Советской, Мицкевича и микрорайона Волынка писали об аналогичной проблеме и прикладывали фотографии фильтров, которые из белоснежных превращались за несколько дней в темно-коричневые, покрываясь слоем ржавчины.

Такая же ситуация наблюдается не только в Бресте, но и в столице. Так, минчанка из Каменной Горки пожаловалась в TikTok, что после подключения артезианского источника вода в районе заметно ухудшилась. Фильтр в лейке стал грязным уже через неделю. Также в сети журналисты нашли фото фильтров в других городах Минской области.

Ответственность — чья?

Коммунальники напоминают, что «собственники жилья должны обслуживать сети в пределах своей ответственности». Но жители задаются резонным вопросом: как в трубы после запорного крана может попасть грязь, ржавчина или, тем более, личинки? Ответ на поверхности — грязная вода поступает уже на входе в дом.

«О, как. Это мы во всем виноваты, оказывается. Чудеса», — написал один из пользователей.

По нормативам, именно водоканал обязан обеспечивать качественную подачу воды до точки подключения абонента. А это значит, что чистота воды в кране — зона ответственности поставщика, а не потребителя.

Тем временем городские власти продолжают молчать. Никаких официальных заявлений от Брестского горисполкома или санитарной службы по поводу массовых жалоб на качество воды так и не поступило. Только пресс-релиз водоканала — с обвинениями в адрес потребителей.

Кто и что должен делать?

Брестчане в ответ напоминают «Брестводоканалу», что регулярная промывка и дезинфекция сетей — обязанность коммунальников. Особенно в условиях, когда сеть изношена, а жалобы звучат из разных районов города.

«Напоминаем водоканалу: осуществляйте своевременную промывку и дезинфекцию сетей в рамках своей зоны ответственности», — пишут пользователи в соцсетях.

И это действительно важно. Системная проблема требует системного решения. А не перекладывания ответственности на тех, кто вынужден ставить фильтры, потому что без них — вода непригодна ни для питья, ни для бытовых нужд.

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