Белорус в 82 года переплыл Босфор 24.07.2026, 10:57

Уникальная история.

Когда Виктору Нефёдову исполнилось 79 лет, он решил, что пришло время приобщиться к спорту. До этого в его жизни не было ни профессиональных тренировок, ни серьезных соревнований, ни спортивных амбиций. Он просто приехал на Минское море и проплыл свой первый километр.

Через несколько лет Виктор уже стоял на старте легендарного заплыва через Босфор, а теперь, в свои 83 года, готовится к совершенно новому испытанию — Международному минскому триатлону, пишет «Минская правда».

Фото: предоставлены героем публикации

Виктор Нефёдов — пенсионер, обычный деревенский житель, по образованию — радиоинженер. Большую часть профессиональной жизни он работал конструктором и занимался разработкой электронных вычислительных машин, работая до 66 лет.

При этом физической нагрузки в его жизни всегда хватало. Виктор живет в деревне под Минском, где практически невозможно полностью исключить физический труд. Дом, участок, огород и обычные хозяйственные дела требуют постоянного движения.

— Я физически много работал, но спортом как таковым не занимался. Когда живешь в деревне, физическая сила постоянно нужна, потому что всегда находится какая-то работа. По-настоящему познакомиться со спортом решил в 79 лет. Началось все без грандиозных планов. Просто приехал на Минское море, где проходил заплыв, и преодолел дистанцию в один километр.

— Первый опыт понравился настолько, что одним стартом дело не закончилось. Всего четыре раза участвовал в заплывах на Минском море. Затем захотелось попробовать что-нибудь совершенно другое.

— Следующим испытанием стал забег по лестницам Национальной библиотеки Беларуси, который проводила Федерация приключенческих гонок. Участникам нужно было преодолеть 591 ступеньку, что по нагрузке примерно соответствует подъему на 30‑й этаж обычного жилого дома.

Именно этот старт неожиданно стал поворотным моментом в новой спортивной жизни Виктора.

Во время забега в Национальной библиотеке на возрастного участника обратил внимание Дмитрий Мелех — заслуженный мастер спорта международного класса. Он подошел к Виктору, они разговорились, а после Дмитрий стал его тренером.

Дмитрий Мелех рассказал Виктору о международных соревнованиях и в какой-то момент предложил ему совершенно неожиданную цель — попробовать переплыть Босфор.

— Когда Дмитрий предложил мне Босфор, я подумал, что не справлюсь. Там большая дистанция и течение, поэтому все это казалось очень сложным. Однако дома я решил подробнее разобраться, что представляет собой этот заплыв, и начал читать информацию в Интернете. Тогда и наткнулся на факт, который полностью изменил мое отношение к предложению.

Оказалось, что в 2022 году Босфор переплыл участник 1942 года рождения, который стал самым возрастным человеком на том старте. И тогда сомнения неожиданно превратились в азарт. Я подумал, что мне будет уже 82 года, и загорелся желанием стать самым возрастным участником. Так и появилась настоящая цель.

Ради этой цели пришлось серьезно тренироваться. Подготовка к Босфору уже мало напоминала обычное увлечение плаванием. В 2025 году Виктор тренировался четыре раза в неделю, постепенно увеличивал нагрузку и старался не отставать от значительно более молодых спортсменов. На старте Виктор все же не оказался самым возрастным участником. Выяснилось, что среди пловцов есть человек старше его. Конечно, было небольшое разочарование. Виктор рассчитывал, что именно белорус станет самым возрастным участником заплыва, однако отказываться от старта из-за упущенного рекорда он даже не собирался. Условия в тот день оказались далеко не идеальными.

«Я промерз до костей, но доплыл»

Босфор невозможно сравнить с дорожкой в бассейне, где известна точная дистанция, вода имеет комфортную температуру, а спортсмен движется в предсказуемых условиях. В открытой воде результат во многом зависит от течения, погоды и выбранной траектории.

В день заплыва Виктор столкнулся сразу с несколькими сложностями. По его словам, течение оказалось очень слабым, поэтому рассчитывать на значительную помощь воды не приходилось. Кроме того, вода была очень холодной.

— Я тогда промерз до костей. Вода была очень холодная, а течение оказалось чрезвычайно слабым. Но я доплыл и уложился в необходимое время. Босфор я преодолел за 1 час 59 минут 33 секунды.

Для 82‑летнего человека, начавшего заниматься спортом всего несколько лет назад, сам факт преодоления такой дистанции выглядит очень впечатляюще. Однако есть еще одна цифра, которой Виктор действительно может гордиться: на Босфоре ему удалось обогнать 382 человека.

После Босфора можно было бы решить, что главная спортивная цель достигнута и теперь наконец можно немного снизить темп.

Но у Виктора получилось наоборот. В 83 года он впервые попробует себя в триатлоне.

Причем предстоящий старт в триатлоне может стать особенным не только для самого Виктора. Вместе с Леонидом Толкачевым и Владимиром Судинковым они собираются создать эстафетную команду, в которой каждому участнику больше 80 лет.

Виктор проплывет один километр, 86‑летний Леонид преодолеет 45 километров на велосипеде, а Владимир пробежит 10,5 километра.

В триатлоне Виктор Нефёдов раньше никогда не участвовал. Теперь его первый старт в этой дисциплине должен состояться на Международном Минском триатлоне.

Самостоятельно проходить все три этапа ему не придется. Виктор станет частью эстафетной команды, но необычной ее делает возраст участников.

Виктору Нефёдову будет 83 года. Леониду Толкачеву — 86 лет. Владимиру Судинкову — 80. Общую дистанцию они разделят между собой с учетом того, в какой дисциплине каждый чувствует себя более уверенно.

Виктор, имеющий опыт заплыва через Босфор, возьмет на себя плавание и преодолеет один километр. Леонид Толкачев должен проехать 45 километров на велосипеде, а Владимир Судинков завершит эстафету десятикилометровым бегом.

По словам Виктора, команда из трех участников старше 80 лет сама по себе может стать уникальной историей.

— Все говорят, что такого еще не было. Чтобы три человека старше 80 лет собрались и сделали эстафету в триатлоне, такого, насколько мы знаем, не было ни в Беларуси, ни в Европе.

Особенно интересно, что пока эти трое даже не успели познакомиться лично. Леонид Толкачев и Владимир Судинков живут в Могилеве. Виктор рассказывает, что раньше никогда не встречал их на соревнованиях, хотя сам за последние годы успел побывать на множестве стартов.

Кстати, Виктор не пытается убедить окружающих, что возраст существует только в паспорте. Наоборот, он совершенно открыто говорит о том, как меняется тело и насколько сложнее становится сохранять прежнюю физическую форму.

— Я уже значительно ослабел. Раньше мышцы на ногах были как столбы, а теперь это больше похоже на спички. Поэтому человеку необходимо двигаться. Если человек перестает двигаться, организм считает, что то, чем он не пользуется, ему больше не нужно. В ногах находятся самые большие мышцы, и если мышечная ткань уходит, вместе с ней мы теряем очень многое.

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