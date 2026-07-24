«Одна русская эстрада»: белорусы массово сдают билеты на летние фестивали 3 24.07.2026, 10:26

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Список хедлайнеров вызвал возмущение.

Крупные белорусские фестивали Viva Braslav и Lidbeer уже не те, считают в соцсетях. На первый, который должен пройти 24−26 июля на Браславских озерах, активно сдают билеты — не устраивают артисты, цены и прогноз погоды. Фестиваль в Лиде пройдет только в августе, но некоторые белорусы уже разочаровались, узнав лайнап. «Зеркало» посмотрело, какие артисты заявлены в этом году и кто выступал на фестивалях раньше (жалобы белорусов понять можно).

Группа «Петля пристрастия» на фестивале Lidbeer, 2018 год

Фото: «Комсомольская правда»

Большинство исполнителей из России, некоторые поддерживают войну

Среди хедлайнеров фестиваля Viva Braslav только один белорус — исполнитель LYRIQ. Остальные артисты из России — Дима Билан, Мот, Ваня Дмитриенко. На сцену выйдут и российские группы: «Комната культуры», основанная в 2022 году, и «Давай на ты».

Отметим, что Дима Билан и МОТ (настоящее имя Матвей Мельников) внесены в базу данных украинского центра «Миротворец» за поездки в оккупированный Крым. А Билан к тому же находится под санкциями Украины и Канады за поддержку войны и распространение пропаганды.

Некоторые белорусы, объясняя нежелание ехать, напрямую ссылались на заявленных исполнителей. «Артисты, которые выступают там, уже 100 500 раз приезжали в Беларусь. Раньше было разнообразие артистов на фесте, были и белорусские, и мировые звезды. А сейчас одна русская эстрада», — писали в соцсетях. «Няма жадання слухаць папсу нізкага гатунку», — делился еще один белорус. «Погода ладно. Цены ну ладно. А артисты — тухляк полнейший в этом году», — добавлял другой.

Дима Билан на концерте в Минске

Скриншот: TikTok

Что касается Lidbeer, то среди объявленных хедлайнеров тоже в основном жители соседней страны. Сыграет российская рок-группа «Комната культуры», которая уже в эти выходные выступит на Viva Braslav. Еще одна хедлайнерка — певица МакSим, популярная в начале 2000-х.

Также на фестивале в этом году выступят Сергей Бобунец из российской группы «Смысловые галлюцинации» и «Гудтаймс».

Белорусских исполнителей ожидается немного: сыграют рок-группа KaS и кавер-группа IODO BAND. А завершит программу Lidbeer белорусский диджей Alexander Spark.

Как и в случае с Viva Braslav, ажиотажа от заявленных артистов в соцсетях нет. Одних выбор музыкантов порадовал («Хедлайнеры огонь»), другие — в полном разочаровании («Объявили полный список исполнителей на Lidbeer. И впервые за все годы у меня вообще нет желания идти»).

«Няма таго, што раньш было»: кто выступал на фестивалях в 2016—2018 годах

Такой лайнап на белорусских фестивалях был не всегда. Многие годы на сцену выходили топовые белорусские группы наряду с гостями из других стран Европы.

Например, в 2016 году фестиваль Lidbeer мог похвастаться не одним именитым хедлайнером. На сцене был TRUBETSKOY, популярная белорусская группа Neuro Dubel (лидер коллектива Александр Куллинкович внезапно умер 4 августа 2018 года), молдавская группа Zdob si Zdub, не раз выступавшая на «Евровидении». Вечер завершали не нуждающиеся в представлении «Би-2».

Солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук на сцене Lidbeer, 2018 год

Фото: «Комсомольская правда»

Кроме того, пели молодые на тот момент белорусские коллективы — «Мутнаевока», Nizkiz, Skynet и другие.

Список артистов на Viva Braslav в 2016-м был не таким звездным, но тоже мог заявить о себе. Тогда хедлайнерами фестиваля стали «Ногу Свело» и Мот, а к Браславским озерам приехали тысячи людей.

В 2017 году фестиваль поднялся на уровень выше: Viva Braslav тогда открывала минская группа Intelligency. В числе хедлайнеров были знакомые многим названия и имена: белорусские группы «Без билета» и IOWA, россиянин L’One и украинец Макс Барских.

Для Lidbeer то лето оказалось, наверное, культовым. На фестиваль съехалось более 100 тысяч человек, причем не только со всей Беларуси, но также из Польши, Украины, Латвии и Литвы.

Хедлайнерами тогда стали белорусские исполнители «Петля пристрастия» (солист Илья Черепко-Самохвалов в сентябре 2025-го объявил об уходе из группы) и «Крамбамбуля», российская рок-группа Lumen. Но главной визитной карточкой Lidbeer-2017 был украинский «Океан Ельзи».

Беларусская группа Nizkiz на фестивале Viva Braslav, 2018 год

Фото: braslaw.by

В 2018 году Viva Braslav набрал обороты. За два дня фестиваля на сцену вышли 20 исполнителей. Выступали уже упомянутые выше Intelligency и Nizkiz, из Украины приехали Иван Дорн и Артем Пивоваров (сейчас Пивоваров — один из самых популярных артистов в Украине, ему удалось семь раз собрать Дворец спорта всего за 10 дней).

Среди выступающих был и бывший участник российской группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец (сыграет в 2026-м на Lidbeer), украинец Alekseev, белоруска Бьянка.

В числе хедлайнеров Lidbeer в 2018 году — Nizkiz, флагманы российской рок-музыки Animal DжаZ, украинцы «Воплі Відоплясова». Завершала концерт в том году российская группа «Ленинград», созданная Сергеем Шнуровым.

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