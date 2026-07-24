«Одна русская эстрада»: белорусы массово сдают билеты на летние фестивали

«Одна русская эстрада»: белорусы массово сдают билеты на летние фестивали3
- 24.07.2026, 10:26
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Список хедлайнеров вызвал возмущение.
Крупные белорусские фестивали Viva Braslav и Lidbeer уже не те, считают в соцсетях. На первый, который должен пройти 24−26 июля на Браславских озерах, активно сдают билеты — не устраивают артисты, цены и прогноз погоды. Фестиваль в Лиде пройдет только в августе, но некоторые белорусы уже разочаровались, узнав лайнап. «Зеркало» посмотрело, какие артисты заявлены в этом году и кто выступал на фестивалях раньше (жалобы белорусов понять можно).
Большинство исполнителей из России, некоторые поддерживают войну
Среди хедлайнеров фестиваля Viva Braslav только один белорус — исполнитель LYRIQ. Остальные артисты из России — Дима Билан, Мот, Ваня Дмитриенко. На сцену выйдут и российские группы: «Комната культуры», основанная в 2022 году, и «Давай на ты».
Отметим, что Дима Билан и МОТ (настоящее имя Матвей Мельников) внесены в базу данных украинского центра «Миротворец» за поездки в оккупированный Крым. А Билан к тому же находится под санкциями Украины и Канады за поддержку войны и распространение пропаганды.
Некоторые белорусы, объясняя нежелание ехать, напрямую ссылались на заявленных исполнителей. «Артисты, которые выступают там, уже 100 500 раз приезжали в Беларусь. Раньше было разнообразие артистов на фесте, были и белорусские, и мировые звезды. А сейчас одна русская эстрада», — писали в соцсетях. «Няма жадання слухаць папсу нізкага гатунку», — делился еще один белорус. «Погода ладно. Цены ну ладно. А артисты — тухляк полнейший в этом году», — добавлял другой.
Что касается Lidbeer, то среди объявленных хедлайнеров тоже в основном жители соседней страны. Сыграет российская рок-группа «Комната культуры», которая уже в эти выходные выступит на Viva Braslav. Еще одна хедлайнерка — певица МакSим, популярная в начале 2000-х.
Также на фестивале в этом году выступят Сергей Бобунец из российской группы «Смысловые галлюцинации» и «Гудтаймс».
Белорусских исполнителей ожидается немного: сыграют рок-группа KaS и кавер-группа IODO BAND. А завершит программу Lidbeer белорусский диджей Alexander Spark.
Как и в случае с Viva Braslav, ажиотажа от заявленных артистов в соцсетях нет. Одних выбор музыкантов порадовал («Хедлайнеры огонь»), другие — в полном разочаровании («Объявили полный список исполнителей на Lidbeer. И впервые за все годы у меня вообще нет желания идти»).
«Няма таго, што раньш было»: кто выступал на фестивалях в 2016—2018 годах
Такой лайнап на белорусских фестивалях был не всегда. Многие годы на сцену выходили топовые белорусские группы наряду с гостями из других стран Европы.
Например, в 2016 году фестиваль Lidbeer мог похвастаться не одним именитым хедлайнером. На сцене был TRUBETSKOY, популярная белорусская группа Neuro Dubel (лидер коллектива Александр Куллинкович внезапно умер 4 августа 2018 года), молдавская группа Zdob si Zdub, не раз выступавшая на «Евровидении». Вечер завершали не нуждающиеся в представлении «Би-2».
Кроме того, пели молодые на тот момент белорусские коллективы — «Мутнаевока», Nizkiz, Skynet и другие.
Список артистов на Viva Braslav в 2016-м был не таким звездным, но тоже мог заявить о себе. Тогда хедлайнерами фестиваля стали «Ногу Свело» и Мот, а к Браславским озерам приехали тысячи людей.
В 2017 году фестиваль поднялся на уровень выше: Viva Braslav тогда открывала минская группа Intelligency. В числе хедлайнеров были знакомые многим названия и имена: белорусские группы «Без билета» и IOWA, россиянин L’One и украинец Макс Барских.
Для Lidbeer то лето оказалось, наверное, культовым. На фестиваль съехалось более 100 тысяч человек, причем не только со всей Беларуси, но также из Польши, Украины, Латвии и Литвы.
Хедлайнерами тогда стали белорусские исполнители «Петля пристрастия» (солист Илья Черепко-Самохвалов в сентябре 2025-го объявил об уходе из группы) и «Крамбамбуля», российская рок-группа Lumen. Но главной визитной карточкой Lidbeer-2017 был украинский «Океан Ельзи».
В 2018 году Viva Braslav набрал обороты. За два дня фестиваля на сцену вышли 20 исполнителей. Выступали уже упомянутые выше Intelligency и Nizkiz, из Украины приехали Иван Дорн и Артем Пивоваров (сейчас Пивоваров — один из самых популярных артистов в Украине, ему удалось семь раз собрать Дворец спорта всего за 10 дней).
Среди выступающих был и бывший участник российской группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец (сыграет в 2026-м на Lidbeer), украинец Alekseev, белоруска Бьянка.
В числе хедлайнеров Lidbeer в 2018 году — Nizkiz, флагманы российской рок-музыки Animal DжаZ, украинцы «Воплі Відоплясова». Завершала концерт в том году российская группа «Ленинград», созданная Сергеем Шнуровым.