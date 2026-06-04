Латвия зафиксировала рекордную атаку нелегалов с территории Беларуси
- 4.06.2026, 12:31
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Самая большая цифра за 32 месяца.
Рекордное за последние 32 месяца количество попыток незаконного перехода мигрантов с территории Беларуси — 171 — зафиксировала 3 июня Государственная пограничная охрана Латвии, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ.
1 октября 2023 года количество попыток составило 220. За прошедший период самым напряженным днем было 16 мая этого года — 170 попыток.
За три дня лета 2026 года Латвия сообщила о 293 попытках нарушения своей границы мигрантами из третьих стран, пытающимися попасть в Евросоюз через Беларусь.
С 1 по 3 мая таких попыток было в 2,2 раза меньше (131).