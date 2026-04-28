Лукашенко подливает масла в огонь 5 Александр Класковский

28.04.2026, 10:22

Режим не особо старается использовать шанс улучшить отношения с Литвой.

1 апреля Гитанас Науседа так ответил на вопрос о возможности диалога с Минском: «Если в ближайшие несколько недель, в течение четырех недель, не будет шаров, не будет нелегальных мигрантов, все фуры благополучно вернутся в Литву, <...> мы расценим это как знак доброй воли и, возможно, начнем такой диалог».

Сам этот вопрос, напомню, актуализировался после того, как в конце марта вступить в переговоры с Минском на уровне заместителей министров иностранных дел, причем без предварительных условий, литовцам порекомендовал специальный посланник президента США в Беларуси Джон Коул.

Большинство фур, похоже, покинуло Беларусь

23 марта, вскоре после очередного визита Коула в белорусскую столицу, Александр Лукашенко распорядился отпускать фуры, которые, по выражению литовских политиков, были «захвачены в заложники» на белорусской территории еще минувшей осенью. При этом Минск «великодушно» снизил драконовскую плату за их стоянку.

9 апреля председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский сообщил, что литовцы расплатились почти за 1,4 тыс. грузовых автомобилей, из них выехало 1300, на белорусской территории остается чуть более полутысячи.

Неделей позже президент ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас заявил: «По нашим оценкам, в Беларуси остается еще 300-400 транспортных средств, и они будут постепенно возвращаться».

Он добавил, что многие компании вынуждены продавать уже возвращенные автомобили, чтобы иметь возможность оплатить возврат оставшихся.

Более свежих данных о возвращении фур найти не удалось. Во всяком случае, можно сделать вывод, что чисто арифметически вопрос в значительной степени решен.

Конечно, белорусские власти действуют при этом в своем стиле, сдирая-таки плату за стоянку, хотя она была принудительной. Но здесь мы видим хотя бы какое-то движение к компромиссу.

Шары летят, мигранты ставят печальные рекорды

Между тем шары с контрабандными сигаретами в апреле продолжали прилетать из Беларуси на литовскую территорию. В ночь на 10 апреля из-за них приостанавливал работу вильнюсский аэропорт.

Но самой неблагополучной выглядит картина с мигрантами. 26 апреля Литва зафиксировала 50 их попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории. Это оказалось полугодовым рекордом. Предыдущий рекорд был 11 апреля — 36 попыток. За 26 дней апреля таких попыток оказалось 426.

Комментируя ситуацию, представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис 27 апреля заявил: «Здесь — организованная миграция, и она осуществляется с ведома белорусских служб».

В Вильнюсе раз за разом расценивают мигрантские атаки как проявление гибридной войны, которую ведут Минск и Москва.

Но допустим, что белорусские власти не причастны к организации этих атак, что это явление сугубо стихийное. Тогда одно из двух: или силовики режима закрывают глаза на такого рода активность нелегалов, или при всем старании не могут ее пресечь.

Второе трудно себе представить в полицейском государстве, где все и всё под колпаком, а силовики многочисленны и хорошо оснащены. Более вероятно, что сверху не было жесткого указания отлавливать граждан третьих стран, штурмующих литовскую границу.

Вспомним, Лукашенко не раз открытым текстом заявлял, что не будет останавливать рвущихся в Евросоюз нелегалов, пока тот душит Беларусь санкциями. Похоже, правитель пока не изменяет этой линии.

Минск исказил слова Будриса, ударил по ЕГУ

Подлило масла в огонь конфликта между Минском и Вильнюсом и апрельское решение Верховного суда Беларуси признать экстремистской организацией работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет. Такое специфическое внимание режима к этому вузу объясняется тем, что там много студентов и преподавателей из Беларуси.

МИД Литвы выразил по этому поводу решительный протест. Глава ведомства Кястутис Будрис намерен добиваться ответных мер, включая санкции, на уровне ЕС.

Вообще, это ведомство только и успевает реагировать на недружественные действия Минска. 10 апреля был заявлен протест «в связи с нарушениями воздушного пространства Литвы и увеличением потока нелегальных мигрантов». А несколько дней назад пришлось делать заявление в связи с тем, что белорусское государственное телевидение исказило смысл одного из высказываний Будриса.

Речь идет о его комментарии телеканалу ОНТ на дипломатическом форуме в Анталье. В эфир пошли слова министра о том, что он мечтает об улучшении отношений с Беларусью.

Но, как утверждает литовская сторона, эти слова были смонтированы и вырваны из контекста. В частности, Будрис также говорил о репрессиях и политических заключенных, однако эти неприятные для Минска пассажи были отсечены.

Почему белорусские власти подливают масла в огонь?

Допустим, вольное обращение с комментарием литовского министра можно списать на эксцесс исполнителя. Пропагандисты старались, как умели.

Но вот то, что продолжается мигрантское давление на границу Литвы, в ее пределы по-прежнему залетают метеозонды с контрабандой, подталкивает к выводу, что белорусское руководство, мягко говоря, не рвется положить конец этим безобразиям.

И уж точно в его власти было не клеить ЕГУ экстремистский ярлык. Но решили подразнить этим Вильнюс именно в контрольный период.

Почему режим не особо старается использовать шанс улучшить отношения с Литвой, притом что этому содействует Вашингтон?

Напрашивается версия, что как раз здесь и зарыта собака. Как уже предполагал автор этих строк, Лукашенко, вероятно, хочет, по его выражению, утереть литовцам нос, надеясь, в частности, что их дожмут американцы, заинтересованные в транзите белорусского калия через Клайпеду.

Отметим, что литовские власти в какой-то мере откликнулись на призыв Коула к диалогу. Еще в конце марта премьер-министр Инга Ругинене сообщила, что для двусторонней политической встречи с Минском назначен ответственный представитель.

21 апреля главный советник литовского президента Дейвидас Матулёнис заявил: «Диалог [с белорусскими властями] рассматривается, диалог в той или иной форме есть. На более низком политическом уровне (вероятно, чем на уровне замминистров. — А.К.) мы не отказываемся от возможности такого диалога. Соответственно, другая сторона также должна проявить доброжелательность».

Диктатуре с демократиями сварить кашу проблематично

Но вот с доброжелательностью, как видим, большие проблемы.

Похожая ситуация наблюдается в отношениях с Польшей. В ноябре прошлого года та открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Казалось бы, откликнись Минск на этот жест освобождением Анджея Почобута, знакового для Варшавы политического узника, — и на польском направлении будет обеспечен нужный белорусскому режиму прогресс.

Но Почобут остается за решеткой. Из уст прислужников режима звучат условия типа: а вот пусть за ним приедет сам министр иностранных дел Радослав Сикорски. По сведениям издания Rzeczpospolita, Минск настаивает на возобновлении политического диалога.

Если это так, то и здесь, как в случае с Литвой, Лукашенко хочет навязать свои условия, продиктовать свою волю, чтобы выглядеть в итоге безусловным победителем. Компромисс в его понимании — проявление слабости, а выглядеть слабым с точки зрения автократа недопустимо.

Конечно, есть вероятность, что Коул надавит на Литву в вопросе транзита удобрений. Но также вероятно, что и Лукашенко получит от Вашингтона нагоняй за излишнее упрямство.

В целом же очевидна системная проблема. Вот смотрите: между Вильнюсом и Варшавой существуют свои трения, однако две демократии при этом конструктивно взаимодействуют. А вот диктатуре с демократиями трудно найти общий язык уже по причине ее природы.

В белорусском же случае проблема усугубляется персоналистским характером режима.

«Утереть нос» политикам Старого Света — это, судя по всему, стало идефиксом автократа-антизападника, правящего страной четвертый десяток лет.

Отсюда печальное противоречие: притом что белорусы — миролюбивая нация (это подтверждает социология), царящий в стране режим хронически на ножах с Европой, ценности которой Лукашенко глубоко противны.

И вместо знака доброй воли, который хотят видеть и Науседа, и Ругинене, Минск посылает знаки злой воли.

Александр Класковский, «Позiрк»

