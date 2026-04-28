В Польше апелляции позволяют отменить 74% отказов в ВНЖ 28.04.2026, 11:11

Белорусам на заметку.

Управление по делам иностранцев Польши в I квартале 2026 года рассмотрело 5,3 тыс. апелляций на отказы в ВНЖ. В 74% случаев орган отменил решение, принятое в первой инстанции. Особенно часто орган становился на сторону заявителей в делах о временном ВНЖ. Это следует из квартального отчета, опубликованного ведомством, заметил Most.

Иностранец, не согласный с решением воеводы по делам о временном и постоянном ВНЖ или статусе долгосрочного резидента ЕС, может обжаловать решение в Управлении по делам иностранцев (UDSC).

В январе-марте 2026 года этот орган зарегистрировал 6180 апелляций и вынес 5287 решений. Значительная часть апелляций была рассмотрена позитивно. В 2040 случаях (34,7%) было принято решение в пользу заявителя. 1198 решений первой инстанции (20,3%) было отменено, а дела возвращены на повторное рассмотрение.

Чаще всего — 5334 раза — в UDSC обжаловали решения по делам о временном ВНЖ. Управление вынесло 4425 решений: в 1927 случаях (43,6%) орган принял решение в пользу заявителя, 1029 раз (23,3%) отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 954 раз (21,6%) поддержал отказ воеводы и в 444 случаях (10%) принял «иное решение».

Иным образом выглядит ситуация в выдаче карт резидента. За три месяца UDSC получил 458 апелляций на отказы статусе долгосрочного резидента ЕС и вынес 433 решения. В 199 случаях (46%) орган поддержал решение воеводских ужондов, в 117 случаях (27%) вернул дело на повторное рассмотрение и только 63 раза (14,5%) вынес решение в пользу иностранца.

Апелляций на решения о сталом побыте было 325, а решений вынесено 320. В 181 случае (56%) UDSC поддержал отказы, вынесенные в первой инстанции. 48 решений (15%) принято в пользу заявителя, и 43 дела (13,4%) было направлено на новое рассмотрение.

Кроме того, в I квартале 2026 года UDSC вынес 54 решения по проездным документам иностранца: в 33 случаях поддержал решение органа первой инстанции, в пяти случаях направил дело на новое рассмотрение, в 12 — принял «иное решение» и только один раз принял решение в пользу заявителя.

