Грузинские власти выслали рекордное количество белорусов 28.04.2026, 11:52

1,230

В первом квартале 2026-го года.

Рекордное количество белорусских граждан — восемь — выслали в первом квартале 2026 года власти Грузии, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных местной полиции.

Выслано шесть мужчин (четыре — в возрасте от 26 до 40 лет, по одному — от 18 до 25 и от 41 до 65 лет) и две женщины (по одной в возрасте от 18 до 25 и от 26 до 40 лет).

В 2025 году Грузия выслала шесть белорусских граждан (все — мужчины; четырех — в третьем квартале, по одному — в первом и четвертом), что стало годовым рекордом.

За предыдущие шесть лет (2019−24) из этой страны было выслано три гражданина Беларуси (по одному в 2020-м, 2021-м и 2023-м).

Общая статистика свидетельствует об активизации грузинских силовиков: в 2021 году было выслано 77 иностранцев, в 2022-м — 165, в 2023-м — 190, в 2024-м — 363, в 2025-м — 1311, в первом квартале 2026-го — 904.

В феврале грузинские власти заявили, что в 2026 году собираются выдворить 4 тыс. иностранцев-нелегалов.

Департамент миграции МВД Грузии начал непрерывные рейды по выявлению нелегалов, в том числе посредством обхода квартир. К беларусам, по сведениям «Позірку», заходили тоже. Местные СМИ и активисты диаспор сообщали о выдворении иностранцев по надуманным основаниям.

Пятеро белорусов (четверо мужчин, одна женщина) в первом квартале 2026 года были помещены в местный центр временного содержания, свидетельствуют данные полиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com