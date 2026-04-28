28 апреля 2026, вторник, 14:30
Марк Цукерберг клонирует себя с помощью ИИ

6
  • 28.04.2026, 13:23
  • 1,566
Будущее менеджмента без людей началось.

Глава Meta Марк Цукерберг работает над созданием собственной ИИ-версии, способной передавать его стиль мышления, тон общения и стратегическое видение сотрудникам компании. По данным СМИ, цифровой «двойник» должен помочь 79 тысячам работников лучше понимать решения руководства без прямого контакта с исполнительным директором, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Параллельно Цукерберг разрабатывает и ИИ-ассистента — своего рода виртуального руководителя аппарата, который сможет быстро находить информацию и помогать принимать решения.

Эксперты отмечают, что за этим экспериментом стоит ключевая проблема любого бизнеса — невозможность «масштабировать» личное участие основателя. По мере роста компании идеи и ценности лидера искажаются, проходя через уровни менеджмента.

Однако специалисты предупреждают, что технология не является универсальным решением. Если внутри компании отсутствует доверие и единая культура, AI лишь усилит существующие проблемы. Кроме того, автоматизация может масштабировать не только эффективность, но и ошибки.

Отдельное внимание уделяется роли личного бренда. В Meta фактически делают ставку на ценность самого Цукерберга как лидера, чье мышление хотят «тиражировать». Это отражает более широкий тренд: влияние основателя становится частью бизнес-стратегии.

При этом эксперты подчеркивают, что даже самые продвинутые технологии не заменят человека полностью. Ключевые решения и стратегические моменты по-прежнему требуют личного участия лидера.

Инициатива Meta демонстрирует, как искусственный интеллект меняет управление компаниями. Но главный вывод для бизнеса остается прежним: сначала нужно выстроить процессы, доверие и ясность, и только потом масштабировать их с помощью технологий.

