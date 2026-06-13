«Бухгалтерская акробатика Набиуллиной» 1 13.06.2026, 16:13

Немецкий экономист объяснил, почему расходы РФ на войну аномально выросли.

В первом квартале 2026 года военные расходы Российской Федерации достигли беспрецедентных 5,9 триллиона рублей, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда они составляли 4,5 триллиона.

Об этом в своей аналитике, опубликованной в пятницу 12 мая, сообщает немецкий экономист Янис Клюге, пишет New Voice.

На финансирование армии ушло 46% всех расходов федерального бюджета — то есть почти каждый второй потраченный Кремлем рубль.

Главной движущей силой этого скачка стало засекречивание статей расходов, которые увеличились на 43% по сравнению с началом прошлого года. Такой стремительный рост ставит под сомнение первоначальный финансовый план Москвы, согласно которому в 2026 году планировалось сократить военные ассигнования до 6,2% ВВП против 7,8% в 2025 году.

Вместе с тем только за первые три месяца текущего года военные расходы уже поглотили две трети всех налоговых поступлений РФ, которые существенно сократились из-за ужесточения нефтяных санкций и общего охлаждения российской экономики.

Клюге выделяет две вероятные причины такого аномального роста расходов в начале года. Первая из них — «бухгалтерская акробатика» российского Министерства финансов, которое могло сознательно перенести часть военных выплат с конца 2025 года на начало 2026-го, чтобы искусственно удержать дефицит прошлогоднего бюджета в пределах запланированных показателей. В пользу этой версии свидетельствуют нетипично низкие объемы секретных расходов в декабре прошлого года.

Вторым объяснением может быть чрезмерное авансирование контрактов на закупку вооружений в первом квартале. Точно определить, свидетельствуют ли эти данные о реальном ускорении темпов финансирования войны до 9−10% ВВП или об обычном сдвиге графиков платежей, аналитики смогут после публикации подробной бюджетной статистики за второй квартал, которая ожидается в конце лета.

Отметим, исследовании Института мировой экономики в Киле и Стокгольмского института переходной экономики говорится, что ликвидные активы Фонда национального благосостояния РФ за годы войны против Украины сократились в три с половиной раза, а доходы от нефтегазового сектора упали почти вдвое.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 1 июня 2026 года писало, что чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на войну против Украины грозит опасным увеличением дефицита госбюджета.

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