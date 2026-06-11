СМИ: Банкир Путина Набиуллина попала в опалу 3 11.06.2026, 8:02

2,504

Эльвира Набиуллина

Ее перестали приглашать на совещания в Кремле.

Российский диктатор Владимир Путин вчера, 10 июня, провел совещание, посвященное стимулированию инвестиций в России, но на нем не было главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

На экономическом совещании с Путиным также отсутствовали все заместители главы Центробанка РФ. Почему Набиуллиной не было на этом мероприятии, не известно.

Также не известно, почему на встречу с российским диктатором не пригласили ее заместителей. Набиуллина, хотя и не считается близким соратником Путина, но оказывает очень большое влияние на экономику России.

В последнее время она «пропала из общественной жизни». Вначале она неожиданно не приехала на Петербургский международный экономический форум. Российская пропаганда это объяснила «объективными причинами».

Затем Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка, которая состоялась 9 июня. Причина такого решения официально не называлась. Теперь же главу Центробанка РФ не пригласили на совещание с Путиным по стимулированию инвестиций в России.

Но на этом мероприятии были премьер-министр Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Это свидетельствует о важности совещания.

Некоторые независимые экономисты считают, что у Набиуллиной «большие проблемы» из-за кризиса в российской экономике. Путин во время совещания заявил, что в России якобы падает инфляция. В связи с этим он спрогнозировал снижение ключевой ставки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com