The Telegraph: Режим Путина расколот 4 13.06.2026, 21:29

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Появились голоса против войны.

Журналисты издания The Telegraph цитируют российского депутата Вячеслава Мархаева, который потребовал от диктатора Владимира Путина представить план завершения войны в Украине и раскритиковал его за «неэффективное руководство». Он заявил, что на протяжении войны РФ преследуют коррупционные скандалы, олигархия, потеря «наиболее активного и репродуктивно способного сегмента населения» и удары украинских БПЛА.

«Время иллюзий закончилось. Страна стоит на грани социального взрыва, и вся вина за это ляжет на укоренившуюся правящую власть. Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно воспользуется этим, чтобы уничтожить остатки российской государственности», – заявил он.

Журналисты отметили, что Мархаев присоединился к списку лиц, критикующих российскую власть. В частности, в мае еще один депутат Ренат Сулейманов призвал к скорейшему завершению войны, заявив, что экономика РФ не сможет выдержать ее продолжение. А в марте резко выступил против Путина Илья Ремесло – блогер, который до этого активно поддерживал политику Кремля.

Издание пишет, что недовольство властью в России активно растет в последние месяцы. Оно связано с масштабными перебоями в интернете, медленным прогрессом на поле боя и дальнобойными украинскими ударами.

Также беспокойство вызывает и экономическая ситуация в РФ. Рост замедлился до минимума, инфляция остается высокой, а украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и терминалы откусили значительную часть российского бюджета. В то время как расходы Кремля на оборону фактически достигли пика после окончания холодной войны. И это также вызывает тревогу в Минфине РФ. Отмечается, что военные расходы в начале 2026 года выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 46% от общих бюджетных расходов.

«Это означает, что почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, шел на военные нужды», – отмечает издание.

Журналисты также проанализировали российский международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Они обратили внимание на отсутствие на мероприятии Эльвиры Набиуллиной, главы центрального банка. Позже она также пропустила встречу с Путиным по поводу процентных ставок. Российские оппозиционные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Набиуллина поставила Путину ультиматум: она доработает на этом посту до конца своего срока, только если он не обострит войну закрытием границ и введением военного положения.

Считается, что Набиуллина обладает высоким авторитетом как политик и работает с Путиным почти 20 лет. У нее есть собственные оговорки, и она пыталась уйти в отставку еще в начале российского вторжения в Украину.

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