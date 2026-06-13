закрыть
13 июня 2026, суббота, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Режим Путина расколот

4
  • 13.06.2026, 21:29
  • 3,806
The Telegraph: Режим Путина расколот

Появились голоса против войны.

Журналисты издания The Telegraph цитируют российского депутата Вячеслава Мархаева, который потребовал от диктатора Владимира Путина представить план завершения войны в Украине и раскритиковал его за «неэффективное руководство». Он заявил, что на протяжении войны РФ преследуют коррупционные скандалы, олигархия, потеря «наиболее активного и репродуктивно способного сегмента населения» и удары украинских БПЛА.

«Время иллюзий закончилось. Страна стоит на грани социального взрыва, и вся вина за это ляжет на укоренившуюся правящую власть. Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно воспользуется этим, чтобы уничтожить остатки российской государственности», – заявил он.

Журналисты отметили, что Мархаев присоединился к списку лиц, критикующих российскую власть. В частности, в мае еще один депутат Ренат Сулейманов призвал к скорейшему завершению войны, заявив, что экономика РФ не сможет выдержать ее продолжение. А в марте резко выступил против Путина Илья Ремесло – блогер, который до этого активно поддерживал политику Кремля.

Издание пишет, что недовольство властью в России активно растет в последние месяцы. Оно связано с масштабными перебоями в интернете, медленным прогрессом на поле боя и дальнобойными украинскими ударами.

Также беспокойство вызывает и экономическая ситуация в РФ. Рост замедлился до минимума, инфляция остается высокой, а украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и терминалы откусили значительную часть российского бюджета. В то время как расходы Кремля на оборону фактически достигли пика после окончания холодной войны. И это также вызывает тревогу в Минфине РФ. Отмечается, что военные расходы в начале 2026 года выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 46% от общих бюджетных расходов.

«Это означает, что почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, шел на военные нужды», – отмечает издание.

Журналисты также проанализировали российский международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Они обратили внимание на отсутствие на мероприятии Эльвиры Набиуллиной, главы центрального банка. Позже она также пропустила встречу с Путиным по поводу процентных ставок. Российские оппозиционные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Набиуллина поставила Путину ультиматум: она доработает на этом посту до конца своего срока, только если он не обострит войну закрытием границ и введением военного положения.

Считается, что Набиуллина обладает высоким авторитетом как политик и работает с Путиным почти 20 лет. У нее есть собственные оговорки, и она пыталась уйти в отставку еще в начале российского вторжения в Украину.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный