закрыть
12 июня 2026, пятница, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Депутат Госдумы РФ заявил о приближении «социального взрыва» и призвал «завершить СВО»

6
  • 12.06.2026, 12:14
  • 5,090
Депутат Госдумы РФ заявил о приближении «социального взрыва» и призвал «завершить СВО»

В российской «элите» начинается паника.

Россия оказалась «на грани социального взрыва» из-за коррупционной политики действующей власти и затянувшейся войны в Украине, заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев. «Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать: коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется», — написал парламентарий.

По его словам, «из администрации президента заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины» уже не сводятся ко всей стране, а лишь к захваченным территориям. На этом фоне Мархаев потребовал от властей представить «четкий публичный план завершения СВО», предупредив, что в противном случае внутренние проблемы будут только нарастать. «Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станет более вероятными», — отметил он и добавил, что «вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть».

Мархаев также раскритиковал экономическую политику правительства. По его словам, за последние 25 лет тарифы ЖКХ выросли на 366%, при этом коммунальная инфраструктура продолжает разрушаться. Депутат обратил внимание, что многие жители страны, в особенности пенсионеры, вынуждены тратить на оплату услуг ЖКХ существенную долю своих доходов. Одновременно он отметил рост числа российских миллиардеров на фоне коррупционных скандалов и арестов чиновников. С точки зрения Мархаева, все это говорит о том, что команда, которая уже четверть века возглавляет Россию, «потеряла связь с нуждами людей»

«Что сделал бы внешний враг в случае захвата России? Присвоил бы ресурсы, разграбил промышленность, взвинтил тарифы, построил себе особняки. Но вторжения не произошло — власть справилась с этим сама, эффективнее любого агрессора», — резюмировал Мархаев.

Война в Украине уже превзошла по продолжительности Первую мировую. По подсчетам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на начало 2026 года российские войска потеряли на поле боя 1,2 млн человек, в том числе до 325 тысяч убитыми. На этом фоне РФ продолжает направлять рекордные средства на военные нужды: в бюджете на 2026 год на эти цели заложено 12,9 трлн рублей, или почти 30% всех федеральных расходов.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук