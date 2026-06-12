Депутат Госдумы РФ заявил о приближении «социального взрыва» и призвал «завершить СВО» 6 12.06.2026, 12:14

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В российской «элите» начинается паника.

Россия оказалась «на грани социального взрыва» из-за коррупционной политики действующей власти и затянувшейся войны в Украине, заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев. «Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать: коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется», — написал парламентарий.

По его словам, «из администрации президента заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины» уже не сводятся ко всей стране, а лишь к захваченным территориям. На этом фоне Мархаев потребовал от властей представить «четкий публичный план завершения СВО», предупредив, что в противном случае внутренние проблемы будут только нарастать. «Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станет более вероятными», — отметил он и добавил, что «вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть».

Мархаев также раскритиковал экономическую политику правительства. По его словам, за последние 25 лет тарифы ЖКХ выросли на 366%, при этом коммунальная инфраструктура продолжает разрушаться. Депутат обратил внимание, что многие жители страны, в особенности пенсионеры, вынуждены тратить на оплату услуг ЖКХ существенную долю своих доходов. Одновременно он отметил рост числа российских миллиардеров на фоне коррупционных скандалов и арестов чиновников. С точки зрения Мархаева, все это говорит о том, что команда, которая уже четверть века возглавляет Россию, «потеряла связь с нуждами людей»

«Что сделал бы внешний враг в случае захвата России? Присвоил бы ресурсы, разграбил промышленность, взвинтил тарифы, построил себе особняки. Но вторжения не произошло — власть справилась с этим сама, эффективнее любого агрессора», — резюмировал Мархаев.

Война в Украине уже превзошла по продолжительности Первую мировую. По подсчетам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на начало 2026 года российские войска потеряли на поле боя 1,2 млн человек, в том числе до 325 тысяч убитыми. На этом фоне РФ продолжает направлять рекордные средства на военные нужды: в бюджете на 2026 год на эти цели заложено 12,9 трлн рублей, или почти 30% всех федеральных расходов.

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