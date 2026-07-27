Янукович сменил фамилию на Леонов 3 27.07.2026, 19:37

Сбежавший из Украины экс-президент переехал жить в Сочи.

Бывший президент Украины Виктор Янукович живет в Сочи под чужим именем, а его семья за годы жизни в России приобрела сотни гектаров земли и десятки объектов недвижимости. Об этом говорится в расследовании «Телевидения Торонто», передает The Moscow Times. По данным расследователей, Янукович поселился в сочинском поместье вместе с гражданской женой Любовью Полежай и, вероятно, пользуется документами на имя Олега Николаевича Леонова — именно под этим именем он сопровождал Полежай во время поездок в Абхазию. При этом в российских базах данных у Леонова указана та же дата рождения, что и у Януковича, а фамилию Леонова в девичестве носила мать беглого политика. Других сведений о человеке с такими данными журналистам обнаружить не удалось.

Как утверждается в расследовании, за годы жизни в России родственники Януковича приобрели сотни гектаров земли, десятки объектов недвижимости и разместили на банковских счетах миллионы долларов. При этом сын экс-президента Александр вместе с супругой и двумя сыновьями живет под фамилией Соколовы, а Любовь Полежай сменила фамилию на девичью — Садыкова.

Фотографии из соцсетей сожительницы Януковича-старшего совпадают с изображениями поместья «Благодать» на улице Есауленко в Сочи. Комплекс занимает около трех гектаров и включает несколько домов, теплицы, сад, часовню и водоем. Неподалеку на Садыкову также зарегистрированы крупный земельный участок и заброшенный пансионат. Согласно данным расследования, охрану Януковича и его семьи обеспечивают бывшие сотрудники Управления государственной охраны Украины, которые после бегства из страны перешли на службу в ФСО России и находятся в розыске на родине.

С 2015 по 2025 год Садыкова официально числилась менеджером агрокомплекса с зарплатой около 50 тыс. рублей в месяц, однако авторы расследования считают это трудоустройство фиктивным. За это время она получила 337 гектаров сельхозземель, которые затем сдала в аренду тому же агрокомплексу, заработав более 50 млн рублей за четыре года. Еще почти 14 млн рублей ей принесла продажа недвижимости. В общей сложности, как утверждается в расследовании, за время жизни в России она стала владелицей более 370 гектаров земли и свыше 2,4 тыс. кв. м недвижимости, включая пять квартир, пять домов и четыре других объекта.

Невестка Януковича приобрела более 27 тыс. кв. м недвижимости, в том числе в элитном поселке «Бенилюкс» под Москвой. В 2024 году на ее депозитах находилось около $3,5 млн, а на счетах ее сына Виктора — почти $5 млн.

Ранее «Важные истории» сообщали, что сын экс-президента Украины Александр зарабатывает миллиарды рублей на продаже угля с оккупированных территорий Донбасса. В 2024 году он получил российское гражданство. До Евромайдана Янукович-младший входил в число ста богатейших людей Украины, а после бегства из страны в 2014 году был объявлен СБУ в розыск и впоследствии попал под санкции Евросоюза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com