В Витебске продают сразу девять магазинов известной сети
- 27.07.2026, 20:29
Приобрести торговые объекты по отдельности не получится.
В северной белорусской столице выставили на аукцион девять магазинов местной сети «Витебские продукты».
Она принадлежит крупному государственному предприятию – ОАО «Витебскмясомолпром».
Все объекты продаются одним лотом, сообщает издание «Віцьбічы». Их общая площадь превышает 9,4 тыс. м2.
Купить девять магазинов можно за 30,2 млн, или около $10,5 млн. При этом новый собственник получит не только недвижимость, но и все оборудование, необходимое для работы торговых объектов.
Однако покупка потребует и дополнительных затрат. Будущему владельцу придется компенсировать продавцу более 135,5 тыс. расходов на независимую оценку, предпродажную подготовку и регистрацию имущества.
Это уже не первая масштабная продажа коммерческой недвижимости в Витебске за последнее время.
Так, в нынешнем году сменили владельцев еще семь торговых объектов, ранее принадлежавших столичной компании «Премьерлизинг», которая находится в процессе ликвидации.
За все магазины общей площадью 10 тыс. м2 выручили 21,3 млн.
Самыми напряженными стали торги за многофункциональный комплекс по улице Богатырева и универсам на улице Правды. За каждый объект боролись по 12 участников, а итоговая стоимость оказалась на 75–80% выше стартовой.
Первый магазин был продан за 2,1 млн, а второй – за 3 млн.