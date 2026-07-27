В Витебске продают сразу девять магазинов известной сети 27.07.2026, 20:29

Приобрести торговые объекты по отдельности не получится.

В северной белорусской столице выставили на аукцион девять магазинов местной сети «Витебские продукты».

Она принадлежит крупному государственному предприятию – ОАО «Витебскмясомолпром».

Все объекты продаются одним лотом, сообщает издание «Віцьбічы». Их общая площадь превышает 9,4 тыс. м2.

Купить девять магазинов можно за 30,2 млн, или около $10,5 млн. При этом новый собственник получит не только недвижимость, но и все оборудование, необходимое для работы торговых объектов.

Однако покупка потребует и дополнительных затрат. Будущему владельцу придется компенсировать продавцу более 135,5 тыс. расходов на независимую оценку, предпродажную подготовку и регистрацию имущества.

Это уже не первая масштабная продажа коммерческой недвижимости в Витебске за последнее время.

Так, в нынешнем году сменили владельцев еще семь торговых объектов, ранее принадлежавших столичной компании «Премьерлизинг», которая находится в процессе ликвидации.

За все магазины общей площадью 10 тыс. м2 выручили 21,3 млн.

Самыми напряженными стали торги за многофункциональный комплекс по улице Богатырева и универсам на улице Правды. За каждый объект боролись по 12 участников, а итоговая стоимость оказалась на 75–80% выше стартовой.

Первый магазин был продан за 2,1 млн, а второй – за 3 млн.

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