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Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество

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  • 27.07.2026, 20:37
Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество
Дмитрий Песков
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь Путина утверждает, что такие цели якобы были после распада СССР.

После распада СССР страны Запада якобы хотели, чтобы от России осталось Московское княжество. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Когда обрушился Советский Союз, Россию еще трясло, было непонятно, не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет, на Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В начале июля Владимир Путин заявил, что РФ развивается, несмотря на сопротивление коллективного Запада. Российский лидер также рассказывал о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, российская сторона готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.

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