Ford запатентовала дистанционную парковку с телефона 27.07.2026, 20:44

Фото: Ford

Запарковать авто можно будет не находясь в авто.

Компания Ford получила патент на дистанционную парковку, пишет av.by.

Причем в первую очередь учитывается внимание водителей.

Без удержания концентрации запарковать авто не получится.

При дистанционной парковке маневр можно запустить со смартфона, не находясь в авто. Автомобиль самостоятельно выполнит руление, торможение и управление. Но человеку все равно придется быть внимательным.

Происходит это так: перед парковкой водитель самостоятельно выбирает удобное положение смартфона. После датчики отслеживают поворот, наклон и перемещение гаджета.

При этом на экране укажут границы допустимого отклонения: если человек приблизится к ним, устройство подаст визуальный, звуковой или вибрационный сигнал.

Наблюдать же за авто нужно будет водителю. Если же движение смартфона станет резким или чрезмерным, то это будет воспринято как потеря контроля. Тогда парковка может прекратиться.

Что интересно, в патенте идет речь именно о контроле за вниманием водителя, в документе не описывают новую систему распознавания людей или других машин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com