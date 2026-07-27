Путин поручил готовить бюджет к продолжению войны

Путин поручил готовить бюджет к продолжению войны5
- 27.07.2026, 20:06
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За войну заплатят граждане РФ.
Военные расходы останутся приоритетом при подготовке бюджета на ближайшие три года, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, завершившей свою работу в 27 июля, Путин обвинил Запад в запуске «русофобской машины», «мировых рекордах» по санкциям и сказал, что «никому и никогда» не удастся «сломить народ России».
«Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации и готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», — заявил Путин. Помимо «укрепления обороны страны» приоритетом для бюджета 2027-29 гг., по его словам, должно стать «решение первоочередных социальных задач».
В закон о бюджете-2026 правительство изначально закладывало 12,9 трлн рублей по статье «национальная оборона». Однако по факту военный бюджет превысит план на 4-5 трлн рублей, рассказывали в июне знакомые с ситуацией источники Bloomberg. По их словам, чтобы оплатить все траты на войну, Минфин готовит секвестр гражданских статей и намерен привлечь 2-3 трлн рублей дополнительного долга.
Фактические расходы бюджета на войну с Украиной уже по итогам первого квартала достигли 5,9 триллиона рублей, подсчитал на основании данных Минфина научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия увеличились на 29,9%, относительно января-марта 2024 года — на 68,7%, по сравнению с 2023 годом — на 129%, а если сравнивать с первым кварталом 2022-го — в 4,6 раза.
Накопленным итогом с 2022 года, по его расчетам, война с Украиной обошлась российским налогоплательщикам в 53,079 триллиона рублей, или $746,6 млрд. Это сумма покрывает 28 лет текущих расходов бюджета на здравоохранение, 30 лет расходов на образование и 100 годовых бюджетов крупных регионов, таких как Красноярский край или Свердловская область.
Приоритет обороны и безопасности в бюджете вынуждает власти «более избирательно подходить» к финансированию остальных направлений, констатирует ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев. При этом ресурсы по наполнению бюджета за счет перманентного повышения налоговой нагрузки сокращаются, отмечает он.
В прошлом году, несмотря на увеличение налога на прибыль и утильсбора, поступления в бюджет оказались на 3 трлн рублей ниже плана, а в этом — проблемы «усилились», указывает Аблаев: Минфин поднял НДС до 22%, но дефицит уже по итогам первого полугодия достиг почти 6 трлн рублей. К концу года «дыра» в казне может увеличиться до 7 трлн, прогнозирует эксперт.