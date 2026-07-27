Мост Горди Хоу между Канадой и США открыли после уступок Трампу 27.07.2026, 19:53

Фото: GORDIEHOWEINTERNATIONALBRIDGE.COM

Президент США ранее угрожал заблокировать запуск, но добился от Канады раздела прибыли.

Мост между канадской провинцией Онтарио и штатом Мичиган начал работу 27 июля. На первом легковом автомобиле по нему проехала семья хоккеиста Горди Хоу, в честь которого и названо сооружение.

Изначально международный мост имени Горди Хоу должен был заработать в июне, но это не произошло из-за финансового спора. На прошлой неделе Канада отменила совместную с США церемонию перерезания ленточки после решения президента Дональда Трампа о новых пошлинах.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия моста, пока Канада не предоставит Вашингтону «как минимум половину» прав собственности на объект и будущих «астрономических» доходов.

Канада 10 июля заявила о достижении соглашения с правительством США по ряду мер сотрудничества. Они касаются управления тарифами и прозрачности, а также инвестиций в регион. В частности, будет создан фонд экономического развития сроком на 15 лет, который будет получать часть прибыли от эксплуатации моста. Трамп заявил, что добился для США «гораздо более выгодной сделки», которая позволит начать строительство моста.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что США получат 50% прибыли от сборов за проезд по платным дорогам, а также смогут наложить вето на любое повышение платы за проезд, превышающее текущие 10%.

Международный мост имени Горди Хоу — это вантовый мост через реку Детройт, который соединяет город Детройт в штате Мичиган с Виндзором. Мост призван обеспечить прямое сообщение между системой автомагистралей I-75 в США и Highway 401 в Канаде.

О планах построить мост заговорили в 2000-х. Идея была одобрена в 2012 году при администрации Барака Обамы. Строительством занимается организация Windsor-Detroit Bridge Authority, полностью принадлежащая канадскому правительству. Оно же финансирует проект. Согласно первоначальным планам, после открытия мост будет находиться в равнодолевой собственности правительств Канады и штата Мичиган.

В 2015 году мосту официально присвоили имя канадской хоккейной легенды Горди Хоу, игравшей за «Детройт Ред Уингз». По количеству забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ этот форвард уступает только россиянину Александру Овечкину и соотечественнику Уэйну Гретцки.

Прямой конкурент новому сооружению — частный мост Амбассадор (Ambassador Bridge), которым уже почти полвека владеет семья американского миллиардера Мануэля Моруна (Морун умер в 2020 году, Forbes оценивал его состояние в $1,5 млрд). Семья Морун десятилетиями боролась против строительства конкурента и за расширение своего моста. Амбассадор — самый загруженный пункт пересечения границы между Канадой и США, по которому проходит почти четверть всех пересечений границы. Ежедневно объем трансграничной торговли через мост превышает $300 млн.

Новый мост снизит нагрузку на Ambassador Bridge, через который в 2023 году прошли коммерческие грузы на $126 млрд, отмечает Reuters.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп положительно оценивал проект. В 2017 году он совместно с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо выпустил заявление, в котором назвал мост Горди Хоу «жизненно важным экономическим звеном между двумя странами».

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