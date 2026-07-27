Археологи нашли в Перу 500-летние чипсы 27.07.2026, 20:04

Фото: Getty Images

Древний продукт изготавливали в высокогорьях Анд.

Археологи обнаружили на юге Перу два кусочка картофеля, сохранившихся со времен Империи инков. Возраст находки оценивается примерно в 500 лет, пишет Live Science.

Как пояснили археологи, это не обычный картофель, а чуньо, древний продукт, способный храниться десятилетиями. Его изготавливали в высокогорьях Анд, используя естественную сублимационную сушку. Картофель несколько раз оставляли замерзать во время холодных ночей, а днем высушивали под солнцем. В результате из него удалялась почти вся влага, продукт становился легким и мог храниться значительно дольше свежих клубней.

Находку при раскопках Тамбо-Вьехо — административного центра инков в долине Акари. По словам ученых, для них это особенно ценная находка: органические продукты редко переживают несколько столетий.

Производить такой картофель можно было только высоко в Андах, где ночные температуры достаточно низкие для его замораживания. Тамбо-Вьехо расположен гораздо ниже, недалеко от тихоокеанского побережья. Вероятно, готовый чуньо доставляли сюда из гор на сотни километров караванами лам по развитой дорожной сети инков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com