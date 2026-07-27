Десятки охранников Лукашенко получили квартиры в дешевой новостройке 9 27.07.2026, 19:20

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Новостройки на улице Волгоградской.Фото: ГПО «Минскстрой», Telegram

Раньше власти говорили, что это жилье для многодетных семей.

В 2025 году в Минске закончили стройку нового квартала многоэтажек на ул. Волгоградская, 74. Городские власти заявляли, что это будет жилье для очередников. «Зеркало» узнало, что на самом деле в одном из домов поселились несколько десятков сотрудников Службы безопасности Лукашенко, включая его личных телохранителей.

По информации «Зеркала», в новостройке по адресу: ул. Волгоградская, 74, более половины квартир оказались связаны со Службой безопасности Лукашенко и ее сотрудниками. Два десятка помещений официально находятся в оперативном управлении этой структуры, а около сорока новых владельцев недвижимости фигурировали в утечках как служащие в охране.

К примеру, в списке владельцев новых квартир — Илья Погуляев, который много раз попадал на фото с мероприятий с участием Лукашенко. Во время финала конкурса «Мисс Беларусь» в сентябре 2025 года он сидел прямо перед диктатором по соседству с его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт.

Охранник Владислав Ковалевский заслонял собой политика в Бишкеке несколькими месяцами позже. А бывший милиционер Андрей Пузыренко стоял за спинами посетителей храма в Раубичах, когда Лукашенко приехал туда в январе 2026 года.

Трешка в новом доме досталась телохранителю Артему Собещанскому, который несколько раз попадал на фото как сопровождающий Николая Лукашенко. Его новый сосед Александр Пашкевич чаще работал на мероприятиях с участием председателя «палаты представителей» Игоря Сергеенко, а Роман Карачан контролировал обстановку во время поездки в Иран Романа Головченко.

Стоит отметить, что не весь 16-этажный дом перешел к службе безопасности. При помощи «Киберпартизан» и бота «Вока Змагара» мы узнали, что некоторые жильцы фигурировали в утечках в связи со службой в структурах МВД. В списке владельцев также нашлись имена нескольких сотрудников Мингорисполкома.

Пять квартир находятся в управлении Оперативно-аналитического центра при Лукашенко (ОАЦ) — одного из самых закрытых ведомств Беларуси, которое официально защищает от утечек госсекреты и «иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством». Также там могут жить и обычные люди, не связанные с госслужбой.

Заказчиком этого дома было Управление капитального строительства Центрального района Минска, работы выполняла организация «МАПИД». Рядом одну за другой построили сразу пять многоэтажек: начали в июле 2023‑го, а закончили в декабре 2025‑го.

Глава администрации Первомайского района Вадим Передня сообщал, что все пять домов предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. СМИ не раз называли это место «новым кварталом для многодетных».

Для четырех домов можно найти официальные проектные декларации, где указаны условия покупки квартир. В каждой упоминалось, что многоэтажки строят «для граждан, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий».

А вот для пятого дома — № 74, где в итоге разместились «безопасники», — такой документ найти не удалось. Возможно, его не было, либо публикацию сделали в недоступном для поиска формате. Сотрудники охраны Лукашенко могли стоять в очереди на улучшение жилищных условий вместе со 171 600 другими минскими семьями. По информации «Зеркала», до получения новых квартир у многих из них не было своей недвижимости в Минске. У некоторых жилплощадь была, но квадратных метров могло не хватать. А вот многодетные среди новоселов далеко не все, в большинстве семей — по 1−2 ребенка.

Новые квартиры не были бесплатными, однако могли обойтись гораздо дешевле рыночной цены для Минска. Цену квадратного метра в «силовом» доме № 74 не публиковали, жильцы соседних многоэтажек того же застройщика называли журналистам суммы в 2100—2300 рублей за квадрат.

Как узнало «Зеркало», многие новоселы из службы безопасности оформляли льготные кредиты от «Беларусбанка» на 20 лет, суммы займов составили от 50 до 90 тысяч рублей. Квартиры, купленные на таких условиях, нельзя продавать до погашения задолженности. А вот те, кто приобрел жилье без банковского займа, имеют право выставить его на продажу. В интернете можно найти единичные объявления о перепродаже квартир в непубличном доме № 74. В них указывали цены в 5400 и 6460 рублей за метр.

Вероятно, такой возможностью воспользовался Алексей Шкут из службы безопасности. В январе 2026‑го его семья оформила трехкомнатную квартиру в новостройке на ул. Волгоградской, а в феврале продала ее (сумма сделки неизвестна). Уже в марте семья купила участок и дом в Дзержинском районе. Кстати, без жилплощади в Минске Алексей не остался: еще с 2014‑го на него была оформлена ипотечная однушка на улице Тышкевичей.

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